Працівники російського автозаводу збиратимуть фрукти та ягоди замість машин

Робітників заводу "Автотор" влітку відправлять на збирання врожаю. Підприємство простоює з квітня і найближчим часом не зможе відновити роботу.

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Завод "Автотор" у Калінінграді продовжив простій, а його персоналу знайшли нове заняття. Робітникам пропонують зайнятися збиранням урожаю ягід та фруктів. Про це повідомляє сайт 5 Колесо.

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Цікаво, що польові роботи розписали на ціле літо. Працювати потрібно з 4:00 до 12:00, а добиратися до розплідника (він за 100 км від Калінінграда) доведеться своїм ходом.

[ + – ] Завод "Автотор" не працює із квітня Фото: РИА Новости

Зокрема, з 12 червня до 15 липня запрошують на збір полуниці. Обіцяють платити по 25 рублів за кілограм, а за день потрібно зібрати 50-70 кг ягід.

З 15 липня по 15 серпня — час збирання лохини. В цьому разі платитимуть більше (45-50 рублів за 1 кг) за меншої норми — 30-50 кг на день. А в серпні-вересні очікують збір яблук — платитимуть лише по 2 рублі за кілограм.

Ще один варіант зайнятості — на будівництві житлового комплексу в Калінінграді. Його зводять на землі, що належить "Автотору".

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Нагадаємо, що калінінградське підприємство "Автотор" займалося збиранням автомобілів марок BMW, Hyundai, Kia та Genesis. Воно остаточно зупинилося у квітні та не відновило роботу 23 травня, як планувалося спочатку. Імпортні деталі для комплектування для збирання машин не постачають, а тому невідомо, коли автозавод відновить роботу.

Робітників "Автотора" вже не вперше залучають до сільськогосподарських робіт під час простою конвеєра. Раніше вони вже садили картоплю.

Також Фокус повідомляв, що санкції зробили нові автомобілі у РФ одними з найдорожчих у світі.