Не прошло и недели: АвтоВАЗ снова останавливает производство

Дефицит комплектующих заставляет предприятие в Тольятти снова останавливать конвейер. Объемы производства на АвтоВАЗе оставляют желать лучшего.

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АвтоВАЗ снова перейдет в режим простоя. Завод не будет работать с 14 по 17 июня. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию от профсоюза предприятия.

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Напомним, АвтоВАЗ только запустил производство 8 июня после почти трехмесячного простоя. Там начали сборку лишь одной модели – Lada Granta в "упрощенной" версии с минимальным количеством импортных комплектующих. У нее двигатель стандарта Евро-2, а также отсутствуют ABS и подушки безопасности.

Впрочем, выйти на плановые объемы производства пока не получилось – в первый день выпустили всего 68 машин. Всему виной дефицит комплектующих для сборки – из-за него завод и остановят 14 июня. За рабочими во время отпуска сохранится 2/3 зарплаты.

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По этой же причине линии по сборке Lada Niva, а также авто на платформе В0 (Lada Xray и Largus) в Тольятти вообще не запускали. Не работает и предприятие в Ижевске, где производят Lada Vesta. Выпуск Lada Niva и Niva Travel обещают возобновить в июле, а вот о других моделях на ВАЗе пока молчат.

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