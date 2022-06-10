Не минуло й тижня: АвтоВАЗ знову зупиняє виробництво

Дефіцит деталей для комплектування змушує підприємство в Тольятті знову зупиняти конвеєр. Обсяги виробництва на АвтоВАЗі бажають кращого.

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АвтоВАЗ знову перейде в режим простою. Завод не працюватиме з 14 до 17 червня. Про це повідомляє видання "Коммерсантъ", посилаючись на інформацію від профспілки підприємства.

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Нагадаємо, АвтоВАЗ тільки запустив виробництво 8 червня після майже тримісячного простою. Там розпочали складання лише однієї моделі — Lada Granta у "спрощеній" версії з мінімальною кількістю імпортних деталей для комплектування. В неї двигун стандарту Євро-2, а також відсутні ABS та подушки безпеки.

Втім, вийти на планові обсяги виробництва поки не вийшло — першого дня випустили всього 68 машин. В усьому винен дефіцит запчастин для складання — через нього завод і зупинять 14 червня. За робітниками під час відпустки утримається 2/3 зарплати.

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З цієї ж причини лінії зі збирання Lada Niva, а також авто на платформі В0 (Lada Xray і Largus) у Тольятті взагалі не запускали. Не працює і підприємство в Іжевську, де виробляють Lada Vesta. Випуск Lada Niva та Niva Travel обіцяють відновити в липні, а ось про інші моделі на ВАЗі поки мовчать.

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