Немає роботи під санкціями: на російських автозаводах почалися скорочення персоналу
Збирання автомобілів Volkswagen і Skoda на ГАЗі припинилося ще 3 березня. Наразі німецький концерн скорочує співробітників.
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На автозаводах, що простоюють, в РФ починаються звільнення співробітників. Першим оголосив скорочення персоналу Volkswagen. Про це пише видання "Комерсант".
За даними однієї з російських профспілок автомобільної галузі, підрозділ "Фольксваген Груп Рус" вирішив зменшити кількість робітників на підприємстві ГАЗ у Нижньому Новгороді. Раніше його виробничі потужності використовувалися для збирання Volkswagen та Skoda.
Співробітникам пропонують розірвати трудовий договір за згодою сторін. Тим, хто погодиться на скорочення до 17 червня, виплатять вихідну допомогу у розмірі шести місячних окладів, а тим, хто зважиться на це до 29 червня — у розмірі п'яти окладів. Враховуючи, що середня зарплата на заводі становила близько 40-50 тис. рублів, то робітники, що погодилися, отримають від 200 до 300 тис. рублів компенсації.
У такий спосіб Volkswagen розраховує скоротити всіх 200 людей штату. Зазначається, що робітникам, зайнятим на збиранні автомобілів ГАЗ, такі пропозиції не надходили.
Завод ГАЗ у Нижньому Новгороді використовувався концерном Volkswagen для збирання низки моделей — Volkswagen Taos, а також Skoda Kodiaq, Karoq та Octavia. Потужності підприємства дозволяли збирати до 132 тис. машин на рік.Важливо
Volkswagen приєднався до санкцій проти РФ та зупинив роботу підприємства ще 3 березня. А з 25 травня проти всього заводу ГАЗ було запроваджено адресні санкції США.
Більшість автозаводів у Росії продовжують простоювати чи працювати не на повну силу. Так, АВТОВАЗ хоч і відновив виробництво 8 червня, але в перший день зібрав всього 68 машин. Багато працівників так і не вийшли на роботу і залишаються у відпустці. А завод "Автотор" відправив співробітників збирати фрукти та ягоди.
Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок зупинки імпорту та автомобільних підприємств продаж автомобілів в РФ впав до найнижчого рівня з 1991 року.