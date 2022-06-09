Немає роботи під санкціями: на російських автозаводах почалися скорочення персоналу

Збирання автомобілів Volkswagen і Skoda на ГАЗі припинилося ще 3 березня. Наразі німецький концерн скорочує співробітників.

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На автозаводах, що простоюють, в РФ починаються звільнення співробітників. Першим оголосив скорочення персоналу Volkswagen. Про це пише видання "Комерсант".

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За даними однієї з російських профспілок автомобільної галузі, підрозділ "Фольксваген Груп Рус" вирішив зменшити кількість робітників на підприємстві ГАЗ у Нижньому Новгороді. Раніше його виробничі потужності використовувалися для збирання Volkswagen та Skoda.

[ + – ] Конвеєр Volkswagen на ГАЗі зупинили 3 березня Фото: Volkswagen

Співробітникам пропонують розірвати трудовий договір за згодою сторін. Тим, хто погодиться на скорочення до 17 червня, виплатять вихідну допомогу у розмірі шести місячних окладів, а тим, хто зважиться на це до 29 червня — у розмірі п'яти окладів. Враховуючи, що середня зарплата на заводі становила близько 40-50 тис. рублів, то робітники, що погодилися, отримають від 200 до 300 тис. рублів компенсації.

У такий спосіб Volkswagen розраховує скоротити всіх 200 людей штату. Зазначається, що робітникам, зайнятим на збиранні автомобілів ГАЗ, такі пропозиції не надходили.

Завод ГАЗ у Нижньому Новгороді використовувався концерном Volkswagen для збирання низки моделей — Volkswagen Taos, а також Skoda Kodiaq, Karoq та Octavia. Потужності підприємства дозволяли збирати до 132 тис. машин на рік.

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Несподіваний наслідок санкцій: в РФ масово закриваються автомийки

Volkswagen приєднався до санкцій проти РФ та зупинив роботу підприємства ще 3 березня. А з 25 травня проти всього заводу ГАЗ було запроваджено адресні санкції США.

Більшість автозаводів у Росії продовжують простоювати чи працювати не на повну силу. Так, АВТОВАЗ хоч і відновив виробництво 8 червня, але в перший день зібрав всього 68 машин. Багато працівників так і не вийшли на роботу і залишаються у відпустці. А завод "Автотор" відправив співробітників збирати фрукти та ягоди.

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок зупинки імпорту та автомобільних підприємств продаж автомобілів в РФ впав до найнижчого рівня з 1991 року.