Нет работы под санкциями: на российских автозаводах начались сокращения персонала

Сборка автомобилей Volkswagen и Skoda на ГАЗе прекратилась еще 3 марта. Теперь немецкий концерн сокращает сотрудников.

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На простаивающих автозаводах в РФ начинаются увольнения сотрудников. Первым объявил о сокращении персонала Volkswagen. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

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По данным одного из российских профсоюзов автомобильной отрасли, подразделение "Фольксваген Груп Рус" решило уменьшить количество рабочих на предприятии ГАЗ в Нижнем Новгороде. Ранее его производственные мощности использовались для сборки Volkswagen и Skoda.

[ + – ] Конвейер Volkswagen на ГАЗе остановили 3 марта Фото: Volkswagen

Сотрудникам предлагают расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Тем, кто согласится на сокращение до 17 июня, выплатят выходное пособие в размере шести месячных окладов, а тем, кто решится на это до 29 июня – в размере пяти окладов. Учитывая, что средняя зарплата на заводе составляла около 40-50 тыс. рублей, то согласившиеся рабочие получат от 200 до 300 тыс. рублей компенсации.

Таким способом Volkswagen рассчитывает сократить всех 200 человек штата. Отмечается, что рабочим, занятым на сборке автомобилей ГАЗ, такие предложения не поступали.

Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде использовался концерном Volkswagen для сборки ряда моделей – Volkswagen Taos, а также Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Мощности предприятия позволяли собирать до 132 тыс. машин в год.

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Неожиданное последствие санкций: в РФ массово закрываются автомойки

Volkswagen присоединился к санкциям против РФ и остановил работу предприятия еще 3 марта. А с 25 мая против всего завода ГАЗ были введены адресные санкции США.

Большинство автозаводов в России продолжают простаивать или работать не в полную силу. Так, АвтоВАЗ хотя и возобновил производство 8 июня, но в первый день собрал всего 68 машин. Многие сотрудники так и не вышли на работу и остаются в отпуске. А завод "Автотор" отправил сотрудников собирать фрукты и ягоды.

Ранее Фокус сообщал, что в следствие остановки импорта и автомобильных предприятий продажи автомобилей в РФ упали до самого низкого уровня с 1991 года.