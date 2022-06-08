Неожиданное последствие санкций: в РФ массово закрываются автомойки

Автомобилисты в РФ стараются экономить и все реже посещают мойки. Кроме того, после введения санкций стоимость моющих средств подскочила на 50%.

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По России прокатилась волна закрытий автомобильных моек. Некогда популярный сервис в последнее время перестал пользоваться спросом. Об этом пишет Газета.ru.

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В частности, с января по июнь 2022 года количество автомоек в Москве сократилось на 6,3%, в Санкт-Петербурге – на 7,1%, а в Нижнем Новгороде – на 5,6%. Также массово закрываются автомойки в Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Уфе и Челябинске.

[ + – ] Многие владельцы теперь экономят и моют машины сами Фото: shutterstock.com

Основная причина прекращения работы автомоек понятна – в условиях кризиса и увеличения стоимости содержания авто владельцы пытаются хоть как-то сэкономить. Кто-то реже посещает их, а кто-то – моет машину сам.

Затраты на аренду и коммунальные платежи при этом не снизились. В добавок, санкции и сокращение импорта привели к росту цен на моющие средства и другие расходные компоненты – они подорожали в среднем на 50%. К тому же, нередко там работали граждане стран Закавказья и Средней Азии, которые в последнее время активно покидают Россию.

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Автомойки в России уже не столь прибыльны, как ранее. По мнению координатора общественного движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, уже в ближайшее время могут закрыться до 20% автомобильных моек.

Ранее Фокус сообщал, что половине россикйских автосалонов прогнозируют закрытие уже в нынешнем году — у них попросту нет автомобилей на продажу.