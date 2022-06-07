Нечем торговать: половине российских автосалонов прогнозируют закрытие до конца года

Эксперты считают, что в РФ вскоре начнут массово закрываться дилерские компании. Из-за дефицита на рынке у них просто не будет новых машин для продажи.

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До конца 2022 года количество автомобильных дилеров в России уменьшится вдвое. Причем, это еще оптимистичный прогноз. Об этом заявила генеральный директор российского автоимпортера "Рольф" Светлана Виноградова в интервью газете "Ведомости".

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По ее мнению, из 3203 зарегистрированных в РФ автодилерских компаний под конец года останется в лучшем случае около 1,6 тыс. Несколько из них уже выставлены на продажу. Примечательно, что продаются как контракты с автопроизводителями, так и недвижимость.

[ + – ] Некоторые автосалоны уже выставили на продажу Фото: с сайта ТопЖыр

В крупном автохолдинге "Авилон" и ассоциации "Российские автодилеры" прогнозируют, что в нынешнем году закроются не менее трети автодилеров. Первыми не выдержат небольшие компании – они либо прекратят существование, либо будут поглощены более крупными игроками рынка.

Конечно, основная причина сокращения количества автодилеров – резкое падение продаж. Дефицит автомобилей вследствие прекращения импорта и остановки российских автозаводов стал главным фактором, влияющим на авторынок страны в последние три месяца. Торговать попросту нечем.

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Кроме того, нехватка оригинальных автозапчастей не позволяет дилерским СТО надлежащим образом обслуживать машины клиентов. Не исключено, что некоторые компании лишатся статуса официального дилера бренда, но продолжат работу, как сервисные станции, используя неоригинальные комплектующие.

Ранее Фокус сообщал, что продажи авто в РФ установили авторекорд – опустились до самой низкой отметки с момента распада СССР.