Нічим торгувати: половині російських автосалонів прогнозують закриття до кінця року

Експерти вважають, що в РФ незабаром почнуть масово закриватися дилерські компанії. Через дефіцит на ринку в них просто не буде нових машин для продажу.

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До кінця 2022 року кількість автомобільних дилерів у Росії зменшиться вдвічі. Причому це ще оптимістичний прогноз. Про це заявила генеральна директорка російського автоімпортера "Рольф" Світлана Виноградова в інтерв'ю газеті "Ведомости".

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На її думку, із 3 203 зареєстрованих в РФ автодилерських компаній під кінець року залишиться в кращому разі приблизно 1,6 тис. Кілька з них уже виставлені на продаж. Цікаво, що продаються як контракти з автовиробниками, так і нерухомість.

[ + – ] Деякі автосалони вже виставили на продаж Фото: Із сайту ТопЖир

У великому автохолдингу "Авилон" та асоціації "Российские автодилеры" прогнозують, що цьогоріч закриються щонайменше третина автодилерів. Першими не витримають невеликі компанії — вони або припинять існування, або будуть поглинені більшими гравцями ринку.

Звичайно, основна причина скорочення кількості автодилерів — різке зниження продажів. Дефіцит автомобілів унаслідок припинення імпорту та зупинки російських автозаводів став головним фактором, що впливає на авторинок країни останні три місяці. Торгувати просто нічим.

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Крім того, нестача оригінальних автозапчастин не дозволяє дилерським СТО належним чином обслуговувати машини клієнтів. Не заперечують, що деякі компанії втратять статус офіційного дилера бренду, але продовжать роботу, як сервісні станції, використовуючи неоригінальні комплектувальні.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі авто в РФ встановили авторекорд — опустилися до найнижчої позначки з моменту розпаду СРСР.