Несподіваний наслідок санкцій: в РФ масово закриваються автомийки

Автомобілісти в РФ намагаються заощаджувати і все рідше відвідують мийки. Крім того, після запровадження санкцій вартість мийних засобів підскочила на 50%.

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Росією прокотилася хвиля закрить автомобільних мийок. Колись популярний сервіс останнім часом перестав користуватися попитом. Про це пише Газета.ru.

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Зокрема, із січня до червня 2022 року кількість автомийок у Москві скоротилася на 6,3%, у Санкт-Петербурзі — на 7,1%, а у Нижньому Новгороді — на 5,6%. Також масово закриваються автомийки у Воронежі, Самарі, Єкатеринбурзі, Уфі та Челябінську.

[ + – ] Багато власників тепер заощаджують і миють машини самі Фото: shutterstock.com

Основна причина припинення роботи автомийок зрозуміла — за умов кризи та збільшення вартості утримання авто власники намагаються хоч якось заощадити. Хтось рідше відвідує їх, а хтось — миє машину сам.

Витрати оренду та комунальні платежі водночас не знизилися. На додаток, санкції та скорочення імпорту призвели до зростання цін на мийні засоби й інші витратні компоненти — вони подорожчали здебільшого на 50%. До того ж, нерідко там працювали громадяни країн Закавказзя та Середньої Азії, які останнім часом активно залишають Росію.

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Наслідки санкцій: нові авто в РФ стали одними з найдорожчих у світі

Автомийки в Росії вже не такі прибуткові, як раніше. На думку координатора громадського руху "Синие ведерки" Петра Шкуматова, вже найближчим часом можуть закритися до 20% автомобільних мийок.

Раніше Фокус повідомляв, що половині російських автосалонів прогнозують закриття вже цього року — у них просто немає автомобілів на продаж.