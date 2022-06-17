Путін визнав катастрофічну ситуацію в російському автопромі (відео)

За словами президента РФ, у березні автовиробництво обвалилося втричі, а у квітні — вп'ятеро. Тому він вимагає наситити ринок новими машинами.

Російська влада нарешті звернула увагу на кризову ситуацію в автопромисловості. Володимир Путін у межах економічного форуму в Санкт-Петербурзі провів нараду з представниками найбільших автовиробників та визнав, що галузь перебуває на межі катастрофи. Про це повідомляє видання "Известия".

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На зустріч із Путіним прибули керівники АвтоВАЗу, ГАЗу, КамАЗу та групи Sollers (їй належить УАЗ). Російський президент назвав причиною краху авторинку не напад на Україну чи санкції, а проблеми з постачанням компонентів.

"Ситуація непроста: низка контрагентів і постачальників автозаводів перебували і перебувають ще за кордоном, або призупинили поставки, або оголосили про звільнення з нашого ринку. Якщо порівняти з показниками роком раніше в березні поточного року випуск вітчизняного автопрому в Росії виявився втричі нижчим, а у квітні — у п'ять разів нижче", — заявив Путін.

Також він зазначив, що за 5 місяців 2022 продажі авто в РФ впали на 51%, ціни різко зросли, а виробництво обвалилося на 83%. Але водночас Путін вимагає "забезпечення технологічного суверенітету" і наситити машинами ринок, де відчувається дефіцит авто.

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На цей час із 20 російських автозаводів зараз випускають продукцію тільки АвтоВАЗ, УАЗ та китайський Haval. Причому на ВАЗі конвеєр працює з перебоями, а найпопулярнішу модель Lada Vesta повернуть у виробництво не раніше початку 2023 року. А завод "Автотор" відправив співробітників збирати ягоди замість машин.

Також Фокус повідомляв, що автомобілі Lada стали найпопулярнішими в Європі.