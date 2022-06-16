Lada стали найнепопулярнішим авто в Європі за 2022 рік

Продажі Lada в Європі вже обчислюються навіть не сотнями, а десятками авто на місяць. Російські авто зараз купують гірше, ніж дорогі та дрібносерійні Bentley, Ferrari та Lamborghini.

Lada офіційно визнана найнепопулярнішим автобрендом у Європі. Продажі марки й так були невисокими останнім часом, а після нападу на Україну та запровадження санкцій проти РФ вони обрушилися до кількох десятків машин на місяць. Про це свідчить статистика Європейської асоціації автовиробників АСЕА.

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Так, за травень у країнах Європи продано лише 75 Lada всіх моделей. За аналогічний період минулого року купили 133 авто, тобто падіння становить 43,6%. Усього ж із січня до травня на європейському ринку реалізували 585 ВАЗ, тобто на 4,9% менше, ніж роком раніше.

[ + – ] Продажі Lada в Європі знижуються з 2019 року, але наразі темпи падіння прискорилися Фото: rg.ru

Lada в Європі купують навіть менше, ніж дорогі й ексклюзивні Bentley, Ferrari та Lamborghini. Найближчим до Lada в рейтингу виявився дрібносерійний французький виробник спорткарів Alpine — 319 проданих машин у травні й 1275 — з початку року.

Слід зазначити, що офіційні постачання Lada до ЄС припинилися ще у 2019 році — після запровадження суворих екостандартів Euro-6+. Утім, низка незалежних дилерів продовжили імпорт російських авто — переважно Lada Niva.

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У Європі заборонять продаж усіх бензинових та дизельних авто

Темпи падіння продажів ВАЗ у Європі прискоряться, причому не лише через санкції. Як відомо, у Тольятті стартував випуск так званої "спрощеної" версії Lada Granta стандарту Євро-2 без ABS і подушок безпеки, а їх на європейський ринок не пустять. Крім того, Росстандарт офіційно заборонив таким автомобілям залишати територію РФ — їхня експлуатація дозволена лише на території країни-виробника.

Раніше Фокус повідомляв, що продаж нових автомобілів в Росії обвалився до найнижчої позначки з часів розпаду СРСР.