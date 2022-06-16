Lada стали самыми непопулярными авто в Европе за 2022 год

Продажи Lada в Европе уже исчисляются даже не сотнями, а десятками авто в месяц. Российские авто сейчас покупают хуже, чем дорогие и мелкосерийные Bentley, Ferrari и Lamborghini.

Lada официально признана самым непопулярным автобрендом в Европе. Продажи марки и так были невысокими в последнее время, а после нападения на Украину и введения санкций против РФ они обрушились до нескольких десятков машин в месяц. Об этом свидетельствует статистика Европейской ассоциации автопроизводителей АСЕА.

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Так, за май в странах Европы продано всего 75 Lada всех моделей. За аналогичный период прошлого года купили 133 авто, то есть падение составило 43,6%. Всего же с января по май на европейском рынке реализовали 585 ВАЗ, то есть на 4,9% меньше, чем годом ранее.

[ + – ] Продажи Lada в Европе снижаются с 2019 года, но теперь темпы падения ускорились Фото: rg.ru

Lada в Европе покупают даже меньше, чем дорогие и эксклюзивные Bentley, Ferrari и Lamborghini. Ближе всего к Lada в рейтинге оказался мелкосерийный французский производитель спорткаров Alpine – 319 проданных машин в мае и 1275 – с начала года.

Следует отметить, что официальные поставки Lada в ЕС прекратились еще в 2019 году – после введение строгих эко-стандартов Euro-6+. Впрочем, ряд независимых дилеров продолжили импорт российских авто – преимущественно Lada Niva.

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В Европе запретят продажу всех бензиновых и дизельных авто

Темпы падения продаж ВАЗ в Европе ускорятся, причем не только из-за санкций. Как известно, в Тольятти стартовал выпуск так называемой "упрощенной" версии Lada Granta стандарта Евро-2 без ABS и подушек безопасности, а их на европейский рынок не пустят. Мало того, Росстандарт официально запретил таким автомобилям покидать территорию РФ – их эксплуатация разрешена только на территории страны-изготовителя.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в России обвалились до самой низкой отметки со времен распада СССР.