АвтоВАЗ не готовий випускати Lada Vesta у 2022 році: запчастин немає і не буде

Для випуску Lada Vesta необхідні імпортні комплектуючі. Їх планують шукати в Китаї, проте швидко налагодити постачання деталей не вдасться.

Нову Lada Vesta не запустять у виробництво цього року. Найпопулярніша модель АвтоВАЗ повернеться на конвеєр не раніше початку 2023 року. Про це повідомив новий президент компанії Максим Соколов в інтерв'ю агенції "Прайм".

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За його словами, зараз основні надії підприємство покладає на так звану "спрощену" Lada Granta з двигуном стандарту Євро-2, без ABS і подушок безпеки. Зараз це єдина модель, яку випускають на АвтоВАЗі.

У липні в Тольятті сподіваються запустити у виробництво такі самі "спрощені" версії Lada Niva та Niva Travel. А ось щодо інших моделей точна інформація поки що відсутня. Максим Соколов заявив, що випуск Lada Largus і Vesta збираються відновити "в середньостроковій перспективі".

[ + – ] Vesta планують повернути на конвеєр у 2023 році Фото: АВТОВАЗ

Раніше повідомлялося, що завод ВАЗ в Іжевську (саме там випускають Lada Vesta) може запрацювати восени, проте тепер терміни зрушили. Швидше за все, це обумовлено складнощами запуску у виробництво нової Vesta.

Справа в тому, що на початку 2022 представили оновлену Lada Vesta. Автомобіль трохи змінили зовні та перекроїли його салон, хоча фото інтер'єру так і не опублікували. Очікувалося, що топові версії моделі отримають цифрову панель приладів і збільшений дисплей мультимедіа.

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Після доопрацювання нова Lada Vesta виявилася ще більш залежною від імпортних компонентів, і саме тому її випуск зараз неможливий. Раніше повідомлялося, що вона також отримає спрощений варіант, проте це виявилося не так просто: модель побудована на платформі Renault B0, і блок ABS є частиною конструкції авто.

Тепер керівництво АВТОВАЗ явно змінило плани. Lada Vesta 2023 хочуть запустити у виробництво з ABS, подушками безпеки та мультимедіа, але замість деталей Renault використати комплектуючі з Китаю. Проте швидко знайти їх, налагодити постачання та переробити під них конструкцію авто не вдасться.

Раніше Фокус писав, що автомобілі Lada стали найнепопулярнішими в Європі.