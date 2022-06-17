АвтоВАЗ не готов выпускать Lada Vesta в 2022 году: запчастей нет и не будет

Для выпуска Lada Vesta нужны импортные комплектующие. Их планируют искать в Китае, однако быстро наладить поставки деталей не получится.

Новую Lada Vesta не запустят в производство в нынешнем году. Самая популярная модель АвтоВАЗ вернется на конвейер не ранее начала 2023 года. Об этом сообщил новый президент компании Максим Соколов в интервью агентству "Прайм".

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По его словам, сейчас основные надежды предприятие возлагает на так называемую "упрощенную" Lada Granta с двигателем стандарта Евро-2, без ABS и подушек безопасности. На данный момент это единственная модель, которую выпускают на АвтоВАЗе.

В июле в Тольятти надеются запустить в производство такие же "упрощенные" версии Lada Niva и Niva Travel. А вот по другим моделям точная информация пока отсутствует. Максим Соколов заявил, что выпуск Lada Largus и Vesta собираются возобновить "в среднесрочной перспективе".

[ + – ] Vesta планируют вернуть на конвейер в 2023 году Фото: АВТОВАЗ

Ранее сообщалось, что завод ВАЗ в Ижевске (именно там выпускают Lada Vesta) может заработать осенью, однако теперь сроки сдвинули. Скорее всего, это обусловлено сложностями запуска в производство новой Vesta.

Дело в том, что в начале 2022 года представили обновленную Lada Vesta. Автомобиль несколько изменили внешне и перекроили его салон, хотя фото интерьера так и не опубликовали. Ожидалось, что топовые версии модели получат цифровую панель приборов и увеличенный дисплей мультимедиа.

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После доработки новая Lada Vesta оказалась еще более зависима от импортных компонентов и именно поэтому ее выпуск сейчас невозможен. Ранее сообщалось, что она также получит "упрощенный" вариант, однако это оказалось не так просто: модель построена на платформе Renault B0 и блок ABS является частью конструкции авто.

Теперь руководство АвтоВАЗ очевидно изменило планы. Lada Vesta 2023 хотят запустить в производство с ABS, подушками безопасности и мультимедиа, но вместо деталей Renault использовать комплектующие из Китая. Однако быстро найти их, наладить поставки и переделать под них конструкцию авто не получится.

Ранее Фокус писал, что автомобили Lada стали самыми непопулярными в Европе.