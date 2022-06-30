Рекордный обвал: автопроизводство в РФ упало сразу на 96,7%

Российский автопром обвалился до уровня 50-х годов. В условиях санкций большинство автозаводов простаивает, а некоторые — работают с перебоями.

За май автозаводы в России выпустили всего 3,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 81,3% меньше, чем в апреле и сразу на 96,7% меньше, чем в мае прошлого года. Такую статистику приводит Росстат.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для сравнения, в мае 2021 года в РФ было выпущено 112,2 тыс. машин. Производство грузовых авто снизилось на 39,3% (с 12,5 до 7,6 тыс.), а автобусов – на 6,5% (с 1000 до 935 штук). При этом выпуск компактных автобусов (массой до 5 тонн) упал на 77,4%. Это показатели уровня 50-х годов прошлого века.

Всего же за пять месяцев 2022 года в России собрали 268 тыс. легковых автомобилей – на 56,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина обвала понятна — после введения санкций многие автопроизводители покинули рынок и закрыли свои заводы в РФ, а также прекратились поставки комплектующих для сборки машин.

Важно

АвтоВАЗ не готов выпускать Lada Vesta в 2022 году: запчастей нет и не будет

Напомним, что большую часть мая в РФ вообще не выпускали легковые авто – впервые за 75 лет производство остановилось полностью. А рабочим калининградского завода "Автотор" предложили сажать картошку вместо сборки авто.

На данный момент возобновили работу заводы УАЗ, Haval и ВАЗ (с перебоями). Впрочем, перечень выпускаемых моделей уменьшен. Так, в Тольятти смогли наладить сборку только так называемой "упрощенной" Lada Granta Classic без ABS и подушек безопасности. Ее владельцам запретили выезжать на авто за пределы РФ.

Ранее Фокус сообщал, что катастрофическую ситуацию в российском автопроме признал даже Владимир Путин.