В Україні з'явилися недорогі китайські електромобілі за $13 200 (фото)
Chery eQ1 за розмірами трохи більший за Smart, але разом з тим чотиримісний. Запас ходу недорогого електрокара складає 250 км.
На українських дорогах помітили електрокар Chery eQ1. Компактний міський автомобіль з'явився ще у 2016 році, проте лише зараз він з'явився в нашій країні. Про це пише Автоцентр.
Chery eQ1 дизайном трохи нагадує Smart — у нього характерний силует із короткими звисами кузова та великим кутом нахилу лобового скла. Однак китайський електромобіль дещо більший.
Габарити Chery eQ1:
- Довжина — 3200 мм
- Ширина — 1670 мм
- Висота — 1550 мм
- Колісна база — 2150 мм
Попри мініатюрні розміри, електромобіль Chery eQ1 є чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. У салоні встановлені віртуальна панель приладів та 10,4-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа.
Купити Chery eQ1 в Україні можна за ціною від 13 200 доларів. Комплектація авто включає кондиціонер, камеру заднього виду, ABS та 2 подушки безпеки.Важливо
Китайський електромобіль оснащений 41-сильним мотором та батареєю місткістю 31 кВт∙год. Він може розвинути 100 км/год і має запас ходу в 250 км. Зарядити електрокар від домашньої електромережі можна за 5-7 годин.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery eQ1 став основою для нового італійського електромобіля, причому в Європі нова модель суттєво подорожчала.
Також ми писали, що в Україні продаються бюджетні корейські електрокари за $7000.