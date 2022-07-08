В Україні з'явилися недорогі китайські електромобілі за $13 200 (фото)

Chery eQ1 за розмірами трохи більший за Smart, але разом з тим чотиримісний. Запас ходу недорогого електрокара складає 250 км.

На українських дорогах помітили електрокар Chery eQ1. Компактний міський автомобіль з'явився ще у 2016 році, проте лише зараз він з'явився в нашій країні. Про це пише Автоцентр.

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[ + – ] Chery eQ1 досягає всього 3,2 м у довжину Фото: autocentre.ua

Chery eQ1 дизайном трохи нагадує Smart — у нього характерний силует із короткими звисами кузова та великим кутом нахилу лобового скла. Однак китайський електромобіль дещо більший.

Габарити Chery eQ1:

Довжина — 3200 мм

Ширина — 1670 мм

Висота — 1550 мм

Колісна база — 2150 мм

[ + – ] Запас ходу електрокара досягає 250 км Фото: autocentre.ua

Попри мініатюрні розміри, електромобіль Chery eQ1 є чотиримісним, хоча задні сидіння більше розраховані на дітей. У салоні встановлені віртуальна панель приладів та 10,4-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа.

[ + – ] Оснащення включає віртуальну панель приладів та сенсорний дисплей Фото: autocentre.ua

Купити Chery eQ1 в Україні можна за ціною від 13 200 доларів. Комплектація авто включає кондиціонер, камеру заднього виду, ABS та 2 подушки безпеки.

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Китайський електромобіль оснащений 41-сильним мотором та батареєю місткістю 31 кВт∙год. Він може розвинути 100 км/год і має запас ходу в 250 км. Зарядити електрокар від домашньої електромережі можна за 5-7 годин.

[ + – ] Попри компактні розміри, авто чотиримісне Фото: autocentre.ua

Раніше Фокус повідомляв, що Chery eQ1 став основою для нового італійського електромобіля, причому в Європі нова модель суттєво подорожчала.

Також ми писали, що в Україні продаються бюджетні корейські електрокари за $7000.