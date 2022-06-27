Цена 20 тысяч евро и запас хода 250 км: итальянцы показали недорогой электрокар (видео)
DR Automobiles Sportequipe 1 — компактный 3,2-метровый городской электромобиль. Несмотря на небольшие размеры, авто является четырехместным.
Итальянская компания DR Automobiles представила на автошоу в Милане компактный городской электромобиль Sportequipe 1. С сентября он выходит на европейский рынок и будет стоить от 20 тыс. евро. Об этом сообщает сайт Plugavel.
Новый DR Automobiles Sportequipe 1 создан на базе китайского Chery eQ1. Итальянская компания занимается лицензионным выпуском моделей китайского концерна для Европы.
Электромобиль DR Automobiles Sportequipe 1 – миниатюрный трехдверный хэтчбек А-класса с огромной решеткой радиатора и большим углом наклона лобового стекла.
Габариты DR Automobiles Sportequipe 1:
- Длина – 3200 мм
- Ширина – 1670 мм
- Высота – 1550 мм
- Колесная база — 2100 мм
Несмотря на небольшие размеры, DR Automobiles Sportequipe 1 является четырехместным и обладает небольшим 100-литровым багажником. Оснащение включает мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кондиционер, светодиодные фары и легкосплавные диски.
Электрокар оснащен мотором мощностью 61 л. с. и литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 31 кВт∙ч. Он способен развить 120 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 12 с. Электромобиль обладает запасом хода в 250 км, а зарядить его в быстром режиме на 80% можно за 30 минут.
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