Цена 20 тысяч евро и запас хода 250 км: итальянцы показали недорогой электрокар (видео)

DR Automobiles Sportequipe 1 — компактный 3,2-метровый городской электромобиль. Несмотря на небольшие размеры, авто является четырехместным.

Итальянская компания DR Automobiles представила на автошоу в Милане компактный городской электромобиль Sportequipe 1. С сентября он выходит на европейский рынок и будет стоить от 20 тыс. евро. Об этом сообщает сайт Plugavel.

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[ + – ] Запас хода электрокара достигает 250 км

Новый DR Automobiles Sportequipe 1 создан на базе китайского Chery eQ1. Итальянская компания занимается лицензионным выпуском моделей китайского концерна для Европы.

Электромобиль DR Automobiles Sportequipe 1 – миниатюрный трехдверный хэтчбек А-класса с огромной решеткой радиатора и большим углом наклона лобового стекла.

[ + – ] Комплектация включает кондиционер и диодные фары

Габариты DR Automobiles Sportequipe 1:

Длина – 3200 мм

Ширина – 1670 мм

Высота – 1550 мм

Колесная база — 2100 мм

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Несмотря на небольшие размеры, DR Automobiles Sportequipe 1 является четырехместным и обладает небольшим 100-литровым багажником. Оснащение включает мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кондиционер, светодиодные фары и легкосплавные диски.

[ + – ] Электромобиль мощностью 61 л. с. развивает 120 км/ч

Электрокар оснащен мотором мощностью 61 л. с. и литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 31 кВт∙ч. Он способен развить 120 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 12 с. Электромобиль обладает запасом хода в 250 км, а зарядить его в быстром режиме на 80% можно за 30 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai вскоре представят яркого конкурента Tesla Model 3 с запасом хода свыше 500 км.