UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Цена 20 тысяч евро и запас хода 250 км: итальянцы показали недорогой электрокар (видео)

1966
DR Automobiles Sportequipe 1, DR Sportequipe 1, электромобиль Sportequipe 1, Chery EQ1, электромобиль Chery EQ1
DR Automobiles Sportequipe 1 достигает всего 3,2 м в длину

DR Automobiles Sportequipe 1 — компактный 3,2-метровый городской электромобиль. Несмотря на небольшие размеры, авто является четырехместным.

Итальянская компания DR Automobiles представила на автошоу в Милане компактный городской электромобиль Sportequipe 1. С сентября он выходит на европейский рынок и будет стоить от 20 тыс. евро. Об этом сообщает сайт Plugavel.

DR Automobiles Sportequipe 1, DR Sportequipe 1, электромобиль Sportequipe 1, Chery EQ1, электромобиль Chery EQ1
Запас хода электрокара достигает 250 км

Новый DR Automobiles Sportequipe 1 создан на базе китайского Chery eQ1. Итальянская компания занимается лицензионным выпуском моделей китайского концерна для Европы.

Электромобиль DR Automobiles Sportequipe 1 – миниатюрный трехдверный хэтчбек А-класса с огромной решеткой радиатора и большим углом наклона лобового стекла.

DR Automobiles Sportequipe 1, DR Sportequipe 1, электромобиль Sportequipe 1, Chery EQ1, электромобиль Chery EQ1
Комплектация включает кондиционер и диодные фары

Габариты DR Automobiles Sportequipe 1:

  • Длина – 3200 мм
  • Ширина – 1670 мм
  • Высота – 1550 мм
  • Колесная база — 2100 мм
Важно
Новый электрокар Volkswagen придет на смену Passat: подробности и фото
Новый электрокар Volkswagen придет на смену Passat: подробности и фото

Несмотря на небольшие размеры, DR Automobiles Sportequipe 1 является четырехместным и обладает небольшим 100-литровым багажником. Оснащение включает мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кондиционер, светодиодные фары и легкосплавные диски.

Электромобиль мощностью 61 л. с. развивает 120 км/ч

Электрокар оснащен мотором мощностью 61 л. с. и литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 31 кВт∙ч. Он способен развить 120 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 12 с. Электромобиль обладает запасом хода в 250 км, а зарядить его в быстром режиме на 80% можно за 30 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai вскоре представят яркого конкурента Tesla Model 3 с запасом хода свыше 500 км.