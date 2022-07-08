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Миллион километров — не предел: названы самые надежные авто всех времен и народов

1800
Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Фото: Volvo | Этот Volvo P1800 попал в Книгу рекордов Гиннеса с пробегом свыше 5 млн. км

Для некоторых моделей авто огромные пробеги без поломок — правило, а не исключение. Среди них есть и премиальные автомобили, и недорогие бюджетные машины.

Хотя у многих современных автомобилей после 200 тыс. км пробега могут начаться проблемы, некоторые модели легко преодолевают и 500 тысяч, и даже миллион километров без серьезных неисправностей. Американский сайт CarBuzz составил рейтинг самых надежных автомобилей в истории.

Toyota Camry XV10 (1991-1996 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Toyota Camry XV10
Фото: Toyota

Все Toyota Camry – очень надежные автомобили, но особенно выделяется модель в кузове XV10. При своевременной замене масла седан легко ходит 500 тыс. км без каких-либо серьезных поломок.

Honda Accord CB (1989-1993 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Honda Accord CB
Фото: Honda

Четвертое поколение Honda Accord – очень неприхотливое авто. Отдельные экземпляры седана проезжают 1,5-1,6 млн. км без серьезного ремонта. Главное – избегать моделей с управляемыми задними колесами, ведь эта технология оказалась не очень удачной.

Старые заднеприводные Volvo (1966-1993 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Volvo 240
Фото: Volvo

Седаны и универсалы Volvo 140 и 240 – пример скандинавского качества. Отмечено немало случаев пробега 1 млн. км и более, а один из автомобилей преодолел даже 2,6 млн. км. Кроме того, завидной живучестью отличается спорткар Volvo P1800, попавший в Книгу рекордов Гиннеса с рекордным пробегом – с 1966 года он проехал 5,15 млн. км без замены основных агрегатов.

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Volkswagen Beetle (1950-1979 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Volkswagen Beetle
Фото: Volkswagen

Легендарный Фольксваген Жук отличался очень простой конструкцией с воздушным охлаждением мотора и торсионной подвеской. К тому же, немецкое качество сборки всегда было высоким, а потому эти авто долговечные и в принципе беспроблемные. А в случае неисправности ремонт VW Beetle недорогой.

Mercedes-Benz W123 (1976-1986 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Mercedes-Benz W123
Фото: Mercedes-Benz

Долговечность Mercedes-Benz W123 стала воистину легендарной, его по праву считают самой надежной моделью марки. Для авто (причем, как бензиновых, так и дизельных версий) пробег в 700-800 тыс. км – привычное явление. Ну а один таксист из Греции наездил на Mercedes 240D W123 4,5 млн. км.

Ford Crown Victoria (1992-2011 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Ford Crown Victoria
Фото: hollywoodreporter.com

Рамное шасси, большие низкооборотистые двигатели V8 и простая автоматическая трансмиссия – конструкция Ford Crown Victoria создана для долговечности. Не зря в США седан активно использовали полиция и службы такси. Писатель Джон Хайнер проехал на Crown Victoria 750 тыс. км и даже посвятил модели книгу "Автомобиль, который я не смог износить".

Jeep Cherokee XJ (1987-2001 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Jeep Cherokee XJ
Фото: jeep.co.uk

Как ни странно, Jeep Cherokee XJ – единственный внедорожник в рейтинге. Он появился в 1984 году, однако три года спустя он получил очень надежную бензиновую шестерку объемом 4 литра с долговечной системой впрыска топлива. У Cherokee возможны мелкие неполадки электроники (магнитолы, электростеклоподъемников), но он будет ехать и это — самое главное.

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Toyota Sprinter/Geo Prizm (1989-1997 годы)

Volvo P1800, рекорд пробега, пробег авто, надежность авто, долговечность авто, самые надежные авто
Toyota Sprinter
Фото: Toyota

Toyota Sprinter – более дорогая версия массовой Corolla, а на американском рынке ее выпускали совместно с General Motors под названием Geo Prizm. На предприятиях внедрили усиленный контроль качества, а потому эти бюджетные автомобили очень хорошо собраны и как правило беспроблемные. Кстати, теперь американский завод Toyota выкупил Илон Маск и именно там собирают электромобили Tesla.

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