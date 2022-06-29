Самые надежные автомобили 2022 года по мнению американцев (инфографика)
Эксперты агентства J.D. Power проанализировали частоту возникновения неисправностей в авто разных марок и моделей. В основном владельцы жалуются на мультимедиа и электронные системы автомобилей.
В США опубликовали традиционный ежегодный рейтинг надежности авто. Подготовило его американское агентство J.D. Power и на его сайте опубликован итоговый отчет исследования.
В ходе составления рейтинга опросили 84 165 владельцев авто 2022 года выпуска. Эксперты J.D. Power традиционно анализируют частоту возникновения проблем и неисправностей в той или иной модели авто. Основным показателем рейтинга является количество проблем на 100 авто.
Средний показатель по отрасли – 180 проблем на 100 машин. Чаще всего владельцы жаловались на мультимедиа и электронных "помощников" водителя (автопилот, автоматическое торможение, контроль разметки и тд). Также отмечается, что массовые модели надежнее премиальных из-за меньшего количества электроники. Электромобили и гибриды выходят из строя чаще, чем бензиновые и дизельные авто.
Самым надежным брендом 2022 года неожиданно стал Buick с показателем в 139 проблем на сотню авто. На втором месте – Dodge (143), а на третьем – Chevrolet (147). В хвосте рейтинга оказались Polestar (328 проблем на 100 авто), Chrysler (265) и Volvo (256).
В J.D. Power отметили прогресс General Motors: в ТОП-10 брендов попали сразу четыре марки концерна (в том числе и лидер), а десяток моделей признали наиболее надежными в своих классах. Абсолютным же победителем стал спорткар от GM Chevrolet Corvette — 101 проблема на сотню авто.Важно
Самые надежные автомобили 2022 года по версии J.D. Power
- Малые авто – Hyundai Accent
- Малые премиальные авто – BMW 2 Series
- Компактные авто – Kia Forte/Cerato
- Компактные премиальные авто – Lexus IS
- Среднеразмерные авто – Chevrolet Malibu
- Среднеразмерные премиальные авто – Genesis G80
- Большие премиальные авто – BMW 7 Series
- Компактные спортивные авто – Mini Coooper
- Спорткары – Chevrolet Corvette
- Малые кроссоверы – Buick Encore GX
- Малые премиальные кроссоверы – BMW X1
- Компактные кроссоверы – Chevrolet Equinox
- Компактные премиальные кроссоверы – BMW X3
- Среднеразмерные кроссоверы – Nissan Murano
- Среднеразмерные премиальные кроссоверы – Lincoln Nautilus
- Большие кроссоверы – Toyota 4Runner
- Большие премиальные кроссоверы – Cadillac XT6
- Полноразмерные внедорожники – Chevrolet Tahoe
- Полноразмерные премиальные внедорожники – Cadillac Escalade
- Минивэны – Honda Odyssey
- Среднеразмерные пикапы – Ford Ranger
- Полноразмерные пикапы – Chevrolet Silverado
Ранее Фокус сообщал, что новейшие электрокроссоверы Toyota и Subaru отзывают для устранения опасного дефекта.