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Самые надежные автомобили 2022 года по мнению американцев (инфографика)

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Фото: General Motors | Chevrolet Corvette — самое надежное авто 2022 года

Эксперты агентства J.D. Power проанализировали частоту возникновения неисправностей в авто разных марок и моделей. В основном владельцы жалуются на мультимедиа и электронные системы автомобилей.

В США опубликовали традиционный ежегодный рейтинг надежности авто. Подготовило его американское агентство J.D. Power и на его сайте опубликован итоговый отчет исследования.

В ходе составления рейтинга опросили 84 165 владельцев авто 2022 года выпуска. Эксперты J.D. Power традиционно анализируют частоту возникновения проблем и неисправностей в той или иной модели авто. Основным показателем рейтинга является количество проблем на 100 авто.

Средний показатель по отрасли – 180 проблем на 100 машин. Чаще всего владельцы жаловались на мультимедиа и электронных "помощников" водителя (автопилот, автоматическое торможение, контроль разметки и тд). Также отмечается, что массовые модели надежнее премиальных из-за меньшего количества электроники. Электромобили и гибриды выходят из строя чаще, чем бензиновые и дизельные авто.

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В лидеры рейтинга неожиданно вырвался Buick
Фото: J.D. Power

Самым надежным брендом 2022 года неожиданно стал Buick с показателем в 139 проблем на сотню авто. На втором месте – Dodge (143), а на третьем – Chevrolet (147). В хвосте рейтинга оказались Polestar (328 проблем на 100 авто), Chrysler (265) и Volvo (256).

В J.D. Power отметили прогресс General Motors: в ТОП-10 брендов попали сразу четыре марки концерна (в том числе и лидер), а десяток моделей признали наиболее надежными в своих классах. Абсолютным же победителем стал спорткар от GM Chevrolet Corvette — 101 проблема на сотню авто.

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Самые надежные автомобили 2022 года по версии J.D. Power

  • Малые авто – Hyundai Accent
  • Малые премиальные авто – BMW 2 Series
  • Компактные авто – Kia Forte/Cerato
  • Компактные премиальные авто – Lexus IS
  • Среднеразмерные авто – Chevrolet Malibu
  • Среднеразмерные премиальные авто – Genesis G80
  • Большие премиальные авто – BMW 7 Series
  • Компактные спортивные авто – Mini Coooper
  • Спорткары – Chevrolet Corvette
  • Малые кроссоверы – Buick Encore GX
  • Малые премиальные кроссоверы – BMW X1
  • Компактные кроссоверы – Chevrolet Equinox
  • Компактные премиальные кроссоверы – BMW X3
  • Среднеразмерные кроссоверы – Nissan Murano
  • Среднеразмерные премиальные кроссоверы – Lincoln Nautilus
  • Большие кроссоверы – Toyota 4Runner
  • Большие премиальные кроссоверы – Cadillac XT6
  • Полноразмерные внедорожники – Chevrolet Tahoe
  • Полноразмерные премиальные внедорожники – Cadillac Escalade
  • Минивэны – Honda Odyssey
  • Среднеразмерные пикапы – Ford Ranger
  • Полноразмерные пикапы – Chevrolet Silverado

Ранее Фокус сообщал, что новейшие электрокроссоверы Toyota и Subaru отзывают для устранения опасного дефекта.