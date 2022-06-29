Найнадійніші автомобілі 2022 року на думку американців (інфографіка)

Експерти агентства JD Power проаналізували частоту виникнення несправностей в автомобільних різних марок і моделей. Здебільшого власники скаржаться на мультимедіа та електронні системи автомобілів.

США опублікували традиційний щорічний рейтинг надійності авто. Підготувало його американське агентство JD Power та на його сайті опубліковано підсумковий звіт дослідження.

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Під час складання рейтингу опитали 84 165 власників авто 2022 випуску. Експерти JD Power традиційно аналізують частоту виникнення проблем та несправностей у тій чи іншій моделі авто. Основним показником рейтингу є кількість проблем на 100 автомобілів.

Середній показник галузі — 180 проблем на 100 машин. Найчастіше власники скаржилися на мультимедіа та електронних "помічників" водія (автопілот, автоматичне гальмування, контроль розмітки тощо). Також зазначено, що масові моделі надійніші за преміальні через меншу кількість електроніки. Електромобілі та гібриди виходять з ладу частіше, ніж бензинові та дизельні авто.

[ + – ] У лідери рейтингу несподівано вирвався Buick Фото: J.D. Power

Найнадійнішим брендом 2022 року несподівано став Buick із показником у 139 проблем на сотню авто. На другому місці — Dodge (143), а на третьому — Chevrolet (147). У хвості рейтингу опинилися Polestar (328 проблем на 100 авто), Chrysler (265) та Volvo (256).

У JD Power виділили прогрес General Motors: у ТОП-10 брендів потрапили одразу чотири марки концерну (зокрема і лідер), а десяток моделей визнали найнадійнішими у своїх класах. Абсолютним переможцем став спорткар від GM Chevrolet Corvette — 101 проблема на сотню авто.

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Найнадійніші автомобілі 2022 року за версією JD Power

Малі авто — Hyundai Accent

Малі преміальні авто — BMW 2 Series

Компактні авто — Kia Forte/Cerato

Компактні преміальні авто — Lexus IS

Середньорозмірні авто — Chevrolet Malibu

Середньорозмірні преміальні авто — Genesis G80

Великі преміальні авто — BMW 7 Series

Компактні спортивні автомобілі — Mini Coooper

Спорткари — Chevrolet Corvette

Малі кросовери — Buick Encore GX

Малі преміальні кросовери — BMW X1

Компактні кросовери — Chevrolet Equinox

Компактні преміальні кросовери — BMW X3

Середньорозмірні кросовери — Nissan Murano

Середньорозмірні преміальні кросовери — Lincoln Nautilus

Великі кросовери — Toyota 4Runner

Великі преміальні кросовери — Cadillac XT6

Повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe

Повнорозмірні преміальні позашляховики — Cadillac Escalade

Мінівени — Honda Odyssey

Середньорозмірні пікапи — Ford Ranger

Повнорозмірні пікапи — Chevrolet Silverado

Раніше Фокус повідомляв, що новітні електрокросовери Toyota і Subaru відкликають для усунення небезпечного дефекту.