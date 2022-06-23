ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні під час війни
На українському авторинку залишається чимало недорогих бюджетних моделей. За невеликі гроші можна купити і кросовери, й автомобілі з автоматичною КПП.
Війна в Україні не лише обвалила продажі нових авто, а й змінила власне структуру авторинку. Багато моделей зникли з продажу — особливо це стосується масових автомобілів. Утім, у бюджетному сегменті все ж таки є з чого вибрати.
До війни найдешевшими в Україні були моделі Lada, але тепер російські авто в нас, звичайно, не продаються. Відповідно, тепер найдешевший автомобіль в Україні — Renault Sandero. Фокус обрав найдоступніші моделі авто зараз.
Renault Sandero — від 371 400 гривень ($10 600 за курсом 35 гривень за долар)
Бюджетний хетчбек у базовій версії оснащений 1,0-літровим 73-сильним бензиновим двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП. Комплектація досить непогана — є ESP, кондиціонер, центральний замок та аудіосистема.
Chevrolet Spark — від 377 900 гривень ($10 800)
Chevrolet Spark (раніше він продавався як Ravon R2) — найдешевший автомобіль з автоматичною КПП на українському ринку. Компактний сітікар оснащений 1,2-літровим 85-сильним двигуном, проте кондиціонера в нього немає.
Renault Logan — від 383 700 гривень ($10 960)
Комплектація Renault Logan така ж, як у родинного Sandero, та й двигун той самий. Зате біля седана місткий 510-літровий багажник.
JAC JS2 — від 391 000 гривень ($11 200)
JAC JS2 — найдоступніший кросовер в Україні. Базова його версія оснащена 1,5-літровим 105-сильним мотором і 5-ступінчастою механікою. У JS2 є не тільки кондиціонер, але й датчик світла, камера та круїз-контроль.Важливо
Chevrolet Nexia — від 400 000 гривень ($11 400)
Chevrolet Nexia — доопрацьована версія добре знайомого нам Aveo. Базова версія одержала 1,5-літровий двигун на 106 к. с. У седана є ESP, 2 подушки безпеки й аудіосистема, але кондиціонера немає.
Chevrolet Cobalt — від 405 000 гривень ($11 600)
Седан Cobalt трохи більший за Nexia і має величезний 563-літровий багажник. Він оснащений тим же двигуном і комплектація у нього приблизно така сама.
Peugeot 301 — від 449 400 гривень ($12 850)
Бюджетний седан у базовій версії отримав 1,2-літровий 82-сильний бензиновий двигун і 5-ступінчасту механічну КПП. Оснащення враховує ESP, клімат-контроль та електросклопідйомники. Об'єм багажника становить 506 л.
Renault Duster — від 459 300 гривень ($13 100)
Популярний кросовер у початковому виконанні не має кондиціонера, але є центральний замок, система стабілізації і датчик світла. Під капотом — 1,6-літровий бензиновий двигун на 115 к. с.Важливо
Skoda Fabia — від 463 830 гривень ($13 250)
Нова Skoda Fabia четвертого покоління вже зі старту укомплектована кондиціонером, світлодіодними фарами та 6,5-дюймовим сенсорним дисплеєм. Хетчбек оснащений 1,0-літровим 80-сильним двигуном і 5-ступінчастою механікою.
Citroen C3 — від 479 600 гривень ($13 700)
Базовий Citroen C3 дуже непогано оснащений — діодна оптика, кондиціонер, підігрів сидінь, магнітола. Також в авто 6 подушок безпеки, система стабілізації, технології утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків і контролю втоми водія. Хетчбек оснащений 1,2-літровим 82-сильним двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП.
Раніше Фокус повідомляв, що ціни на авто в Україні під час війни серйозно змінилися. Одні моделі подешевшали, інші — навпаки, додали до вартості.