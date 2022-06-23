ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні під час війни

На українському авторинку залишається чимало недорогих бюджетних моделей. За невеликі гроші можна купити і кросовери, й автомобілі з автоматичною КПП.

Війна в Україні не лише обвалила продажі нових авто, а й змінила власне структуру авторинку. Багато моделей зникли з продажу — особливо це стосується масових автомобілів. Утім, у бюджетному сегменті все ж таки є з чого вибрати.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

До війни найдешевшими в Україні були моделі Lada, але тепер російські авто в нас, звичайно, не продаються. Відповідно, тепер найдешевший автомобіль в Україні — Renault Sandero. Фокус обрав найдоступніші моделі авто зараз.

Renault Sandero — від 371 400 гривень ($10 600 за курсом 35 гривень за долар)

[ + – ] Renault Sandero Фото: Renault

Бюджетний хетчбек у базовій версії оснащений 1,0-літровим 73-сильним бензиновим двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП. Комплектація досить непогана — є ESP, кондиціонер, центральний замок та аудіосистема.

Chevrolet Spark — від 377 900 гривень ($10 800)

[ + – ] Chevrolet Spark Фото: General Motors

Chevrolet Spark (раніше він продавався як Ravon R2) — найдешевший автомобіль з автоматичною КПП на українському ринку. Компактний сітікар оснащений 1,2-літровим 85-сильним двигуном, проте кондиціонера в нього немає.

Renault Logan — від 383 700 гривень ($10 960)

[ + – ] Renault Logan Фото: Renault

Комплектація Renault Logan така ж, як у родинного Sandero, та й двигун той самий. Зате біля седана місткий 510-літровий багажник.

JAC JS2 — від 391 000 гривень ($11 200)

[ + – ] JAC JS2 Фото: JAC

JAC JS2 — найдоступніший кросовер в Україні. Базова його версія оснащена 1,5-літровим 105-сильним мотором і 5-ступінчастою механікою. У JS2 є не тільки кондиціонер, але й датчик світла, камера та круїз-контроль.

Важливо

Стала відома формула розрахунку розмитнення авто через "Дія": чому вона влаштовує не всіх

Chevrolet Nexia — від 400 000 гривень ($11 400)

[ + – ] Chevrolet Nexia Фото: General Motors

Chevrolet Nexia — доопрацьована версія добре знайомого нам Aveo. Базова версія одержала 1,5-літровий двигун на 106 к. с. У седана є ESP, 2 подушки безпеки й аудіосистема, але кондиціонера немає.

Chevrolet Cobalt — від 405 000 гривень ($11 600)

[ + – ] Chevrolet Cobalt Фото: General Motors

Седан Cobalt трохи більший за Nexia і має величезний 563-літровий багажник. Він оснащений тим же двигуном і комплектація у нього приблизно така сама.

Peugeot 301 — від 449 400 гривень ($12 850)

[ + – ] Peugeot 301 Фото: Stellantis

Бюджетний седан у базовій версії отримав 1,2-літровий 82-сильний бензиновий двигун і 5-ступінчасту механічну КПП. Оснащення враховує ESP, клімат-контроль та електросклопідйомники. Об'єм багажника становить 506 л.

Renault Duster — від 459 300 гривень ($13 100)

[ + – ] Renault Duster Фото: Renault

Популярний кросовер у початковому виконанні не має кондиціонера, але є центральний замок, система стабілізації і датчик світла. Під капотом — 1,6-літровий бензиновий двигун на 115 к. с.

Важливо

Безкоштовне розмитнення: у Раді розповіли, які авто найчастіше завозять українці

Skoda Fabia — від 463 830 гривень ($13 250)

[ + – ] Skoda Fabia Фото: Skoda

Нова Skoda Fabia четвертого покоління вже зі старту укомплектована кондиціонером, світлодіодними фарами та 6,5-дюймовим сенсорним дисплеєм. Хетчбек оснащений 1,0-літровим 80-сильним двигуном і 5-ступінчастою механікою.

Citroen C3 — від 479 600 гривень ($13 700)

[ + – ] Citroen C3 Фото: Stellantis

Базовий Citroen C3 дуже непогано оснащений — діодна оптика, кондиціонер, підігрів сидінь, магнітола. Також в авто 6 подушок безпеки, система стабілізації, технології утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків і контролю втоми водія. Хетчбек оснащений 1,2-літровим 82-сильним двигуном і 5-ступінчастою механічною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що ціни на авто в Україні під час війни серйозно змінилися. Одні моделі подешевшали, інші — навпаки, додали до вартості.