Безкоштовне розмитнення: у Раді розповіли, які авто найчастіше завозять українці

Переважна більшість безплатно розмитнених автомобілів оснащені дизельними двигунами. Як правило, українські автолюбителі віддають перевагу моделям із моторами середнього робочого об'єму.

З 9 квітня по 13 червня українці ввезли вже понад 163 тисячі авто для нульового розмитнення. З них 69% — дизельні. Таку статистику опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

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Якщо точніше, то безплатно розмитнили 107 298 дизельних автомобілів. Бензинових машин та авто з ГБО пригнали 45 845 (29,5%), гібридів — 1 338 (0,8%), а електромобілів — лише 735 (0,4%).

[ + – ] Найбільшою популярністю серед українців користуються дизельні моделі Фото: wikipedia.org

Слід зазначити, що на ціні електрокарів пільги розмитнення не дуже відбиваються, адже ПДВ і мито для них і так скасовані, а акциз становить не більш як 100 євро (1 євро за 1 кВт·год місткості батареї). Втім, попит на електрокари в Україні зростає і вже перевищив довоєнні показники.

Як правило, українці віддають перевагу дизельним моделям з моторами середнього об'єму:

об'ємом 1,5-2,5 л — 84 391 авто

понад 2,5 л — 15 247

до 1,5 л — 7 660

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Серед бензинових автомобілів ситуація схожа:

об'ємом 1,5-3 л — 34 001 авто

об'ємом 1-1,5 л — 9 654

понад 3 л — 1 586

до 1 л — 611

Загалом українці заощадили 17,8 млрд гривень на митних платежах. Також Ярослав Железняк зазначив, що темпи розмитнення останніми днями зросли. В середньому за день оформлюють по 3 292 авто, а 13 червня везли 4,4 тисячі машин. Зумовлено це тим, що у Верховній Раді планують скасувати нульове розмитнення до 1 липня.

Раніше Фокус розповідав, що безплатне розмитнення суттєво вплинуло на ціни б/в авто в Україні.