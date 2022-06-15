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Бесплатная растаможка: в Раде рассказали, какие авто чаще всего завозят украинцы

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Фото: ДПСУ | Украинцы уже растаможили бесплатно свыше 163 тысяч авто

Подавляющее большинство растаможенных бесплатно автомобилей оснащены дизельными двигателями. Как правило, украинские автолюбители отдают предпочтение моделям с моторами среднего рабочего объема.

С 9 апреля по 13 июня украинцы ввезли уже более 163 тысяч авто для нулевой растаможки. Из них 69% — дизельные. Такую статистику опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Если точнее, то бесплатно растаможили 107 298 дизельных автомобилей. Бензиновых машин и авто с ГБО пригнали 45 845 (29,5%), гибридов – 1338 (0,8%), а электромобилей – всего 735 (0,4%).

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Наибольшею популярностью среди украинцев пользуются дизельные модели
Фото: wikipedia.org

Следует отметить, что на цене электрокаров льготы по растаможке не очень отображаются, ведь НДС и пошлина для них и так отменены, а акциз составляет не больше 100 евро (1 евро за 1 кВт∙ч емкости батареи). Впрочем, спрос на электрокары в Украине растет и уже превысил довоенные показатели.

Как правило, украинцы предпочитают дизельные модели с моторами среднего объема:

  • объемом 1,5-2,5 л – 84 391 авто
  • свыше 2,5 л – 15 247
  • до 1,5 л – 7660
Важно
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Среди бензиновых автомобилей ситуация схожая:

  • объемом 1,5-3 л – 34 001 авто
  • объемом 1-1,5 л – 9654
  • свыше 3 л – 1586
  • до 1 л – 611

Всего украинцы сэкономили 17,8 млрд. гривен на таможенных платежах. Также Ярослав Железняк отметил, что темпы растаможки в последние дни выросли. В среднем за день оформляют по 3292 авто, а 13 июня везли 4,4 тысячи машин. Обусловлено это тем, что в Верховной Раде планируют отменить нулевую растаможку до 1 июля.

Ранее Фокус рассказывал, что бесплатная растаможка существенно повлияла на цены б/у авто в Украине.