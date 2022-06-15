Бесплатная растаможка: в Раде рассказали, какие авто чаще всего завозят украинцы

Подавляющее большинство растаможенных бесплатно автомобилей оснащены дизельными двигателями. Как правило, украинские автолюбители отдают предпочтение моделям с моторами среднего рабочего объема.

С 9 апреля по 13 июня украинцы ввезли уже более 163 тысяч авто для нулевой растаможки. Из них 69% — дизельные. Такую статистику опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Если точнее, то бесплатно растаможили 107 298 дизельных автомобилей. Бензиновых машин и авто с ГБО пригнали 45 845 (29,5%), гибридов – 1338 (0,8%), а электромобилей – всего 735 (0,4%).

[ + – ] Наибольшею популярностью среди украинцев пользуются дизельные модели Фото: wikipedia.org

Следует отметить, что на цене электрокаров льготы по растаможке не очень отображаются, ведь НДС и пошлина для них и так отменены, а акциз составляет не больше 100 евро (1 евро за 1 кВт∙ч емкости батареи). Впрочем, спрос на электрокары в Украине растет и уже превысил довоенные показатели.

Как правило, украинцы предпочитают дизельные модели с моторами среднего объема:

объемом 1,5-2,5 л – 84 391 авто

свыше 2,5 л – 15 247

до 1,5 л – 7660

Важно

В Украине во время войны резко вырос спрос на б/у авто: ТОП-10 самых популярных моделей

Среди бензиновых автомобилей ситуация схожая:

объемом 1,5-3 л – 34 001 авто

объемом 1-1,5 л – 9654

свыше 3 л – 1586

до 1 л – 611

Всего украинцы сэкономили 17,8 млрд. гривен на таможенных платежах. Также Ярослав Железняк отметил, что темпы растаможки в последние дни выросли. В среднем за день оформляют по 3292 авто, а 13 июня везли 4,4 тысячи машин. Обусловлено это тем, что в Верховной Раде планируют отменить нулевую растаможку до 1 июля.

Ранее Фокус рассказывал, что бесплатная растаможка существенно повлияла на цены б/у авто в Украине.