Стоимость авто с пробегом на украинском рынке изменилась. Хотя большинство популярных моделей подешевели, цены на некоторые авто выросли.

Авторынок Украины за последние месяцы пережил большие перемены. Это отобразилось и на стоимости подержанных автомобилей. Эксперты информационно-аналитической группы Auto-Consulting проанализировали, как изменились цены на б/у авто в Украине во время войны.

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Ситуация на вторичном авторынке – противоречивая. С одной стороны, уже растаможено бесплатно свыше 140 тыс. б/у авто. С другой – практически полностью прекратился импорт авто из США, ведь так называемые "битки" везли через черноморские порты.

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В Auto-Consulting сравнили цены на самые популярные б/у авто в Украине за 2021 и 2022 год. Учитывались только растаможенные и небитые машины.

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Как изменились цены на б/у авто в Украине за год

Volkswagen Passat

Passat B2 – $800 в 2021 году и $900 в 2022 (на $100 дороже)

Passat B3 – $1380 в 2021 году и $999 в 2022 (на $380 дешевле)

Passat B4 – $ 2200 в 2021 году и $1500 в 2022 (на $700 дешевле)

Passat B5 – $ 3450 в 2021 году и $2400 в 2022 (на $1150 дешевле)

Passat B6 – $5500 в 2021 году и $3500 в 2022 (на $2000 дешевле)

Passat B7 – $7300 в 2021 году и $6500 в 2022 (на $800 дешевле)

Passat B8 – $11900 в 2021 году и $13500 в 2022 (на $1600 дороже)

Skoda Octavia

Octavia A5 – $4000 в 2021 году и $2700 в 2022 (на $1300 дешевле)

Octavia A7 – $8900 в 2021 году и $6300 в 2022 (на $2600 дешевле)

Octavia A8 – $22600 в 2021 году и $21690 в 2022 (на $900 дешевле)

Volkswagen Golf

Golf IV – $3200 в 2021 году и $2000 в 2022 (на $1200 дешевле)

Golf V – $4600 в 2021 году и $3800 в 2022 (на $800 дешевле)

Golf VI – $4650 в 2021 году и $4300 в 2022 (на $350 дешевле)

Golf VII – $8900 в 2021 году и $8800 в 2022 (на $100 дешевле)

Renault Megane

1997 – $1750 в 2021 году и $2000 в 2022 (на $250 дороже)

2010 – $5600 в 2021 году и $4650 в 2022 (на $950 дешевле)

2020 – $17700 в 2021 году и $16000 в 2022 (на $1700 дешевле)

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Opel Zafira

2005 – $2800 в 2021 году и $3000 в 2022 (на $200 дороже)

2010 – $6400 в 2021 году и $4500 в 2022 (на $1900 дешевле)

2017 – $13300 в 2021 году и $12300 в 2022 (на $1000 дешевле)

Ford Focus

2001 – $2700 в 2021 году и $2350 в 2022 (на $350 дешевле)

2010 – $5400 в 2021 году и $4700 в 2022 (на $700 дешевле)

Opel Astra

1994 – $1350 в 2021 году и $1400 в 2022 (на $50 дороже)

2010 – $4500 в 2021 году и $3900 в 2022 (на $600 дешевле)

То есть, подавляющее большинство популярных моделей авто с пробегом все же подешевели, причем некоторые из них — на $2000-2500. Хотя более старые автомобили несколько прибавили в цене.

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