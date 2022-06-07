Украинцы стали ввозить меньше авто для бесплатной растаможки: известны причины

Украинцы сэкономили уже 15,4 млрд. гривен таможенных платежей. В последнее время ажиотаж на границах несколько снизился.

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В Украине с 9 апреля по 6 июня растаможено бесплатно 140 310 автомобилей. Такую статистику приводит в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

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Всего украинцы сэкономили уже 15,4 млрд. гривен таможенных платежей. В основном ввозят недорогие б/у авто стоимостью до $5000. Хотя порой ставят на учет и эксклюзивные суперкары.

[ + – ] Больше всего машин прошло через Волынскую и Львовскую таможни Фото: "Железный нардеп"

Известны и регионы-лидеры по растаможке. На первом месте – Волынская таможня (35 899 авто), а на втором – Львовская (27 058). Это неудивительно, ведь именно в этих областях остались пункты пропуска, где оформляют нерастаможенные авто.

Ажиотаж на границе несколько снизился в последнее время. Примерно до конца мая украинцы спешили ввезти автомобили, боясь отмены бесплатной растаможки, и очереди к пунктам пропуска были большими. Однако законопроекты о возвращении НДС, акциза и пошлины на авто в Верховной Раде пока не спешат рассматривать.

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К тому же, в последнее время цены на б/у авто в Европе выросли. Сыграл свою роль и топливный кризис – многие украинцы решили отложить покупку машины. Тем не менее, темпы растаможки остаются довольно высокими – примерно по 2650 авто за будний день.

Ранее Фокус сообщал, что в украинских портах остаются заблокированными сотни автомобилей — их не получается растаможить.