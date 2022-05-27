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В украинских портах заблокированы сотни авто: их не дают растаможить

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Фото: 24 канал | В одном только порту Черноморска стоит около 200 машин

Автомобили ввезли в Украину еще до 24 февраля, однако они до сих пор стоят в портах. Владельцы вынуждены оплачивать их хранение.

В портах Одесской области скопились сотни импортных автомобилей. Владельцы не могут их забрать, ведь они не растаможены. Об этом сообщает издание USM.

Естественно, все эти машины ввезли в Украину до 24 февраля, ведь с началом войны черноморские порты оказались заблокированными. Раньше их было еще больше, но часть удалось оформить до введения бесплатной растаможки. Впрочем, даже сейчас в одном только порту Черноморска скопилось около 200 автомобилей.

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Растаможить автомобили пока невозможно
Фото: Суспільне Одеса

Растаможка авто на данный момент невозможна. В Одесской таможне ссылаются на решение Кабмина, разрешившего ввоз авто в Украину только через определенные пограничные пункты. Изначально их было семь, а распоряжением от 3 мая количество таких пунктов уменьшено до трех. И все они расположены на Западе Украины.

Временно оформить автомобили, чтобы перевезти в другой регион и растаможить там также не разрешают. Машины продолжают стоять в порту и получателям приходится оплачивать их хранение.

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Кроме того, часть автомобилей застряла в Румынии, Болгарии, Греции и Турции. Суда, перевозившие их, не смогли попасть в украинские порты и им пришлось разгружаться в других странах. Теоретически эти машины можно было бы доставить в Украину через Румынию, однако на границе с этой страной ни один пункт пропуска сейчас не оформляет нерастаможенные авто.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине разрешили ввоз грузовиков и автобусов возрастом старше 20 лет.