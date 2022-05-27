В українських портах заблоковано сотні авто: їх не дають розмитнити

Автомобілі ввезли в Україну ще до 24 лютого, проте вони й досі стоять у портах. Власники змушені оплачувати їхнє зберігання.

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У портах Одеської області зібралися сотні імпортних автомобілів. Власники не можуть їх забрати, адже вони не розмитнені. Про це повідомляє видання USM.

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Звичайно, всі ці машини ввезли в Україну до 24 лютого, адже з початком війни чорноморські порти виявилися заблокованими. Раніше їх було ще більше, але частину вдалося оформити до введення безплатного розмитнення. Втім, навіть зараз в одному порту Чорноморська зібралося близько 200 автомобілів.

[ + – ] Розмитнити автомобілі поки що неможливо Фото: Суспільне Одеса

Розмитнення авто наразі неможливе. В Одеській митниці посилаються на рішення Кабміну, який дозволив ввезення авто в Україну лише через певні прикордонні пункти. Спочатку їх було сім, а розпорядженням від 3 травня кількість таких пунктів зменшили до трьох. І всі вони розташовані на Заході України.

Тимчасово оформити автомобілі, щоб перевезти в інший регіон і розмитнити там, також не дозволяють. Машини продовжують стояти в порту, і одержувачам доводиться оплачувати їхнє зберігання.

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Крім того, частина автомобілів застрягла в Румунії, Болгарії, Греції та Туреччині. Судна, що їх перевозили, не змогли потрапити в українські порти, і їм довелося розвантажуватися в інших країнах. Теоретично ці машини можна було б доставити в Україну через Румунію, проте на кордоні з цією країною жоден пункт пропуску не оформляє нерозмитнене авто.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні дозволили ввезення вантажівок і автобусів віком від 20 років.