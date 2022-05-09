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В Україні запровадили нові обмеження для євроблях на кордоні: що потрібно знати

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прикордонні пункти пропуску, ввезення євроблях, розмитнення авто, безкоштовне розмитнення авто, черги на кордоні
Фото: Державна митна служба | Пригнати авто для розмитнення тепер можна лише через Польщу чи Словаччину

Кабмін вирішив знову зменшити кількість прикордонних пунктів пропуску, де дозволено ввезення євроблях. Тепер їх лише три.

Безплатне розмитнення авто в Україні поки не скасовують, але для охочих пригнати євробляху вводять нові обмеження. Зокрема Кабінет Міністрів видав розпорядження №354-р про скорочення кількості прикордонних пунктів пропуску, де можна ввезти авто.

Тепер нерозмитнені автомобілі, куплені громадянами України за кордоном, оформлюють лише у трьох пунктах пропуску:

  • пункт пропуску для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг" (на кордоні з Польщею);
  • міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Грушів" (на кордоні з Польщею);
  • міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний" (на кордоні зі Словаччиною).

Нагадаємо, що у квітні вже вводили обмеження на пропуск євроблях, проте тоді їх провезення дозволили в семи прикордонних пунктах. Саме черги з нерозмитнених авто на кордоні називали однією з причин дефіциту палива та перешкодою для швидкого ввезення гуманітарної допомоги.

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Законопроєкт про скасування нульового розмитнення вже готовий і підтриманий парламентським комітетом. Проте у Верховній Раді поки не внесли законопроєкт до порядку денного, тобто найближчим часом його не розглянуть.

Також Фокус розповідав про те, які авто найчастіше ввозять українці для безкоштовного розмитнення. Попри стереотипи, дорогих преміальних машин серед них небагато.