Українці стали ввозити менше авто для безкоштовного розмитнення: відомі причини

Українці заощадили вже 15,4 млрд. гривень митних платежів. Останнім часом ажіотаж на кордонах дещо знизився.

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В Україні з 9 квітня по 6 червня розмитнено безкоштовно 140 310 автомобілів. Таку статистику наводить у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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Загалом українці заощадили вже 15,4 млрд. гривень митних платежів. Переважно ввозять недорогі уживані авто вартістю до $5000. Хоча часом ставлять на облік і ексклюзивні суперкари.

[ + – ] Найбільше машин пройшло через Волинську та Львівську митниці Фото: "Железный нардеп"

Відомі і регіони-лідери з розмитнення. На першому місці — Волинська митниця (35 899 авто), а на другому — Львівська (27 058). Це не дивно, адже саме у цих областях залишилися пункти пропуску, де оформляють нерозмитнені авто.

Ажіотаж на кордоні дещо знизився останнім часом. Приблизно до кінця травня українці поспішали ввезти автомобілі, побоюючись скасування безкоштовного розмитнення, і черги до пунктів пропуску були більшими. Проте законопроекти про повернення ПДВ, акцизу та мита на авто у Верховній Раді поки що не поспішають розглядати.

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До того ж, останнім часом ціни на уживані авто в Європі зросли. Відіграла свою роль і паливна криза — багато українців вирішили відкласти покупку машини. Проте, темпи розмитнення залишаються досить високими — приблизно 2 650 авто за будній день.

Раніше Фокус повідомляв, що в українських портах залишаються заблокованими сотні автомобілів — їх не вдається розмитнити.