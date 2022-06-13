Какие новые автомобили покупают украинцы во время войны: ТОП-10 моделей-лидеров

Украинские автолюбители традиционно отдают предпочтение кроссоверам. В то же время, впервые в десятку лидеров рынка попал электромобиль.

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В мае на учет в Украине поставили 82 тыс. авто, но только около 2500 из них (чуть больше 3%) были новыми. Тем не менее, их продажи растут довольно быстро, ведь в апреле продали 1240 новых авто. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

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[ + – ] Лидером рынка остается кроссовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Названы и самые популярные новые автомобили в Украине во время войны. Лидеры остаются неизменными – это кроссоверы Toyota RAV4 (136 шт.) и Renault Duster (101 шт.). На третье место поднялся Skoda Kodiaq (84 шт.).

Вообще, именно кроссоверы в Украине пользуются наибольшим спросом. В десятке лидеров авторынка их сразу шесть. Также следует отметить, что в ТОП-10 впервые в истории попал электромобиль – девятое место занимает Hyundai Ioniq.

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Toyota RAV4 – 136 шт. Renault Duster – 101 шт. Skoda Kodiaq – 84 шт. Toyota Yaris Cross – 78 шт. Renault Sandero – 76 шт. Renault Logan – 74 шт. Kia Rio X – 70 шт. Toyota Corolla – 64 шт. Hyundai Ioniq – 59 шт. Volkswagen T-Roc – 55 шт.

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