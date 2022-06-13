Які нові автомобілі купують українці під час війни: ТОП-10 моделей-лідерів
Українські автолюбителі традиційно віддають перевагу кросоверам. Водночас вперше до десятки лідерів ринку потрапив електромобіль.
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У травні на облік в Україні поставили 82 тис. авто, але лише близько 2 500 із них (трохи більш як 3%) були новими. Проте їх продажі ростуть досить швидко, адже у квітні продали 1 240 нових авто. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Названо найпопулярніші нові автомобілі в Україні під час війни. Лідери залишаються незмінними — це кросовери Toyota RAV4 (136 шт.) та Renault Duster (101 шт.). На третє місце піднявся Skoda Kodiaq (84 шт.).
Взагалі, саме кросовери в Україні мають найбільший попит. У десятці лідерів авторинку їх одразу шість. Також слід зазначити, що у ТОП-10 вперше в історії потрапив електромобіль — дев'яте місце посідає Hyundai Ioniq.Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за травень 2022 року
- Toyota RAV4 — 136 шт.
- Renault Duster — 101 шт.
- Skoda Kodiaq — 84 шт.
- Toyota Yaris Cross — 78 шт.
- Renault Sandero — 76 шт.
- Renault Logan — 74 шт.
- Kia Rio X — 70 шт.
- Toyota Corolla — 64 шт.
- Hyundai Ioniq — 59 шт.
- Volkswagen T-Roc — 55 шт.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік. Серед них, як не дивно, взагалі немає кросоверів.
Також ми писали, що авторинок Росії обвалився до рекордно низької позначки з 1991 року.