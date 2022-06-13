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Які нові автомобілі купують українці під час війни: ТОП-10 моделей-лідерів

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Фото: beer | Найбільший попит в Україні мають кросовери

Українські автолюбителі традиційно віддають перевагу кросоверам. Водночас вперше до десятки лідерів ринку потрапив електромобіль.

У травні на облік в Україні поставили 82 тис. авто, але лише близько 2 500 із них (трохи більш як 3%) були новими. Проте їх продажі ростуть досить швидко, адже у квітні продали 1 240 нових авто. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Продаж нових авто в Україні, Продаж нових авто, авторинок України, найпопулярніші авто в Україні
Лідером ринку залишається кросовер Toyota RAV4
Фото: Toyota

Названо найпопулярніші нові автомобілі в Україні під час війни. Лідери залишаються незмінними — це кросовери Toyota RAV4 (136 шт.) та Renault Duster (101 шт.). На третє місце піднявся Skoda Kodiaq (84 шт.).

Взагалі, саме кросовери в Україні мають найбільший попит. У десятці лідерів авторинку їх одразу шість. Також слід зазначити, що у ТОП-10 вперше в історії потрапив електромобіль — дев'яте місце посідає Hyundai Ioniq.

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Найпопулярніші авто в Україні за травень 2022 року

  1. Toyota RAV4 — 136 шт.
  2. Renault Duster — 101 шт.
  3. Skoda Kodiaq — 84 шт.
  4. Toyota Yaris Cross — 78 шт.
  5. Renault Sandero — 76 шт.
  6. Renault Logan — 74 шт.
  7. Kia Rio X — 70 шт.
  8. Toyota Corolla — 64 шт.
  9. Hyundai Ioniq — 59 шт.
  10. Volkswagen T-Roc — 55 шт.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік. Серед них, як не дивно, взагалі немає кросоверів.

Також ми писали, що авторинок Росії обвалився до рекордно низької позначки з 1991 року.