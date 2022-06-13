Які нові автомобілі купують українці під час війни: ТОП-10 моделей-лідерів

Українські автолюбителі традиційно віддають перевагу кросоверам. Водночас вперше до десятки лідерів ринку потрапив електромобіль.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У травні на облік в Україні поставили 82 тис. авто, але лише близько 2 500 із них (трохи більш як 3%) були новими. Проте їх продажі ростуть досить швидко, адже у квітні продали 1 240 нових авто. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Лідером ринку залишається кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Названо найпопулярніші нові автомобілі в Україні під час війни. Лідери залишаються незмінними — це кросовери Toyota RAV4 (136 шт.) та Renault Duster (101 шт.). На третє місце піднявся Skoda Kodiaq (84 шт.).

Взагалі, саме кросовери в Україні мають найбільший попит. У десятці лідерів авторинку їх одразу шість. Також слід зазначити, що у ТОП-10 вперше в історії потрапив електромобіль — дев'яте місце посідає Hyundai Ioniq.

Важливо

Названо найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік: без сенсацій не обійшлося

Найпопулярніші авто в Україні за травень 2022 року

Toyota RAV4 — 136 шт. Renault Duster — 101 шт. Skoda Kodiaq — 84 шт. Toyota Yaris Cross — 78 шт. Renault Sandero — 76 шт. Renault Logan — 74 шт. Kia Rio X — 70 шт. Toyota Corolla — 64 шт. Hyundai Ioniq — 59 шт. Volkswagen T-Roc — 55 шт.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік. Серед них, як не дивно, взагалі немає кросоверів.

Також ми писали, що авторинок Росії обвалився до рекордно низької позначки з 1991 року.