Як змінилися ціни на б/у авто в Україні під час війни

Вартість авто із пробігом на українському ринку змінилася. Хоча більшість популярних моделей подешевшали, ціни на деякі авто зросли.

Авторинок України за останні місяці пережив великі зміни. Це відбилося і на вартості вживаних автомобілів. Експерти інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting проаналізували, як змінилися ціни на вживані авто в Україні під час війни.

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Ситуація на вторинному авторинку — суперечлива. З одного боку, вже розмитнено безплатно понад 140 тис. б/в авто. З іншого боку, практично повністю припинився імпорт авто зі США, адже так звані "битки" везли через чорноморські порти.

[ + – ] Популярна Skoda Octavia A7 подешевшала в середньому на 2600 доларів Фото: Skoda

У Auto-Consulting порівняли ціни на найпопулярніші вживані авто в Україні за 2021 і 2022 рік. Враховували лише розмитнені та небиті машини.

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Як змінилися ціни на б/у авто в Україні?

Volkswagen Passat

Passat B2 — $800 у 2021 році та $900 у 2022 (на $100 дорожче)

Passat B3 — $1 380 у 2021 році та $999 у 2022 (на $380 дешевше)

Passat B4 — $2 200 у 2021 році та $1 500 у 2022 (на $700 дешевше)

Passat B5 — $3 450 у 2021 році та $2 400 у 2022 (на $1 150 дешевше)

Passat B6 — $5 500 у 2021 році та $3 500 у 2022 (на $2 000 дешевше)

Passat B7 — $7 300 у 2021 році та $6 500 у 2022 (на $800 дешевше)

Passat B8 — $11 900 у 2021 році та $13 500 у 2022 (на $1 600 дорожче)

Skoda Octavia

Octavia A5 — $4 000 у 2021 році та $2 700 у 2022 (на $1 300 дешевше)

Octavia A7 — $8 900 у 2021 році та $6 300 у 2022 (на $2 600 дешевше)

Octavia A8 — $22 600 у 2021 році та $21 690 у 2022 (на $900 дешевше)

Volkswagen Golf

Golf IV — $3 200 у 2021 році та $2 000 у 2022 (на $1 200 дешевше)

Golf V — $4 600 у 2021 році та $3 800 у 2022 (на $800 дешевше)

Golf VI — $4 650 у 2021 році та $4 300 у 2022 (на $350 дешевше)

Golf VII — $8 900 у 2021 році та $8 800 у 2022 (на $100 дешевше)

Renault Megane

1997 — $1 750 у 2021 році та $2 000 у 2022 (на $250 дорожче)

2010 — $5 600 у 2021 році та $4 650 у 2022 (на $950 дешевше)

2020 — $17 700 у 2021 році та $16 000 у 2022 (на $1 700 дешевше)

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Opel Zafira

2005 — $2 800 у 2021 році та $3 000 у 2022 (на $200 дорожче)

2010 — $6 400 у 2021 році та $4 500 у 2022 (на $1 900 дешевше)

2017 — $13 300 у 2021 році та $12 300 у 2022 (на $1 000 дешевше)

Ford Focus

2001 — $2 700 у 2021 році та $2 350 у 2022 (на $350 дешевше)

2010 — $5 400 у 2021 році та $4 700 у 2022 (на $700 дешевше)

Opel Astra

1994 — $1 350 у 2021 році та $1 400 у 2022 (на $50 дорожче)

2010 — $4 500 у 2021 році та $3 900 у 2022 (на $600 дешевше)

Тобто, переважна більшість популярних моделей авто з пробігом все ж таки подешевшали, причому деякі з них — на $2 000-2 500. Хоча старіші автомобілі дещо додали в ціні.

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