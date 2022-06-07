Продаж електромобілів в Україні перевищив довоєнний рівень: ТОП-5 популярних моделей

За травень продаж електромобілів в Україні зріс на 63%. Однією з основних причин різкого стрибка попиту на електрокари називається дефіцит палива.

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Авторинок України обвалився під час війни, однак у сегменті електромобілів спостерігається діаметрально протиплівна тенденція. Їхні продажі дуже швидко зростають: за даними асоціації "Укравтопром", у травні українці купили 1016 електрокарів, тобто на 63% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Основною причиною, чому продаж електрокарів перевищив довоєнний рівень, називають дефіцит палива в Україні. Купівля електромобіля дає змогу забути про черги на АЗС.

[ + – ] У п'ятірку лідерів потрапив електрокросовер Honda M-NV Фото: autohome.com.cn

Більшість проданих у травні електрокарів — легкові (984 прим.). Також помічено дворазове збільшення частки нових моделей — їх минулого місяця купили 287 або 28,2% від загальної кількості авто (проти 11% рік тому).

Найпопулярніший електромобіль в Україні, як і раніше, Nissan Leaf, його обрали 567 українців. У п'ятірці лідерів привертають увагу новий Volkswagen ID.4 і Honda M-NV — електричний варіант кросовера HR-V, що випускається в Китаї на заводі Dongfeng.

ТОП-5 популярних електрокарів в Україні за травень 2022 року:

Nissan Leaf — 567 Tesla Model 3 — 263 Volkswagen e-Golf — 156 Volkswagen ID.4 — 138 Honda M-NV — 132

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Серед комерційних електромобілів, як і раніше, лідирує Renault Kangoo ZE — продано 77 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що українці стали приганяти менше євроблях для безкоштовного розмитнення — ажіотаж на кордоні зменшився.