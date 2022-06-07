RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Продаж електромобілів в Україні перевищив довоєнний рівень: ТОП-5 популярних моделей

399
Nissan Leaf, електромобілі в Україні, продаж електромобілів, авторинок України, купити електромобіль
Фото: Nissan | Лідером у сегменті електрокарів залишається Nissan Leaf

За травень продаж електромобілів в Україні зріс на 63%. Однією з основних причин різкого стрибка попиту на електрокари називається дефіцит палива.

Авторинок України обвалився під час війни, однак у сегменті електромобілів спостерігається діаметрально протиплівна тенденція. Їхні продажі дуже швидко зростають: за даними асоціації "Укравтопром", у травні українці купили 1016 електрокарів, тобто на 63% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основною причиною, чому продаж електрокарів перевищив довоєнний рівень, називають дефіцит палива в Україні. Купівля електромобіля дає змогу забути про черги на АЗС.

Nissan Leaf, електромобілі в Україні, продаж електромобілів, авторинок України, купити електромобіль
У п'ятірку лідерів потрапив електрокросовер Honda M-NV
Фото: autohome.com.cn

Більшість проданих у травні електрокарів — легкові (984 прим.). Також помічено дворазове збільшення частки нових моделей — їх минулого місяця купили 287 або 28,2% від загальної кількості авто (проти 11% рік тому).

Найпопулярніший електромобіль в Україні, як і раніше, Nissan Leaf, його обрали 567 українців. У п'ятірці лідерів привертають увагу новий Volkswagen ID.4 і Honda M-NV — електричний варіант кросовера HR-V, що випускається в Китаї на заводі Dongfeng.

ТОП-5 популярних електрокарів в Україні за травень 2022 року:

  1. Nissan Leaf — 567
  2. Tesla Model 3 — 263
  3. Volkswagen e-Golf — 156
  4. Volkswagen ID.4 — 138
  5. Honda M-NV — 132
Важливо
В Україні розробляють інноваційний електромобіль із нестандартною батареєю (фото)
В Україні розробляють інноваційний електромобіль із нестандартною батареєю (фото)

Серед комерційних електромобілів, як і раніше, лідирує Renault Kangoo ZE — продано 77 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що українці стали приганяти менше євроблях для безкоштовного розмитнення — ажіотаж на кордоні зменшився.