UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Продажи электромобилей в Украине превысили довоенный уровень: ТОП-5 популярных моделей

253
Nissan Leaf, электромобили в Украине, продажи электромобилей, авторынок Украины, купить электромобиль
Фото: Nissan | Лидером в сегменте электрокаров остается Nissan Leaf

За май продажи электромобилей в Украине выросли на 63%. Одной из главных причин резкого скачка спроса на электрокары называется дефицит топлива.

Авторынок Украины обвалился во время войны, однако в сегменте электромобилей наблюдается диаметрально противопложная тенденция. Их продажи очень быстро растут: по данным ассоциации "Укравтопром", в мае украинцы купили 1016 электрокаров, то есть на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной причиной, почему продажи электрокаров превысили довоенный уровень, называют дефицит топлива в Украине. Покупка электромобиля позволяет забыть об очередях на АЗС.

Nissan Leaf, электромобили в Украине, продажи электромобилей, авторынок Украины, купить электромобиль
В пятерку лидеров попал электрокроссовер Honda M-NV
Фото: autohome.com.cn

Большинство проданных в мае электрокаров – легковые (984 шт.). Также отмечается двукратное увеличение доли новых моделей – их в прошлом месяце купили 287 или 28,2% от общего количества авто (против 11% год назад).

Самый популярный электромобиль в Украине – по-прежнему Nissan Leaf, его выбрали 567 украинцев. В пятерке лидеров обращают на себя внимание новейший Volkswagen ID.4 и Honda M-NV – электрический вариант кроссовера HR-V, выпускаемый в Китае на заводе Dongfeng.

ТОП-5 популярных электрокаров в Украине за май 2022 года:

  1. Nissan Leaf – 567
  2. Tesla Model 3 – 263
  3. Volkswagen e-Golf – 156
  4. Volkswagen ID.4 – 138
  5. Honda M-NV – 132
Важно
В Украине разрабатывают инновационный электромобиль с нестандартной батареей (фото)
В Украине разрабатывают инновационный электромобиль с нестандартной батареей (фото)

Среди коммерческих электромобилейв, как и ранее, лидирует Renault Kangoo Z.E. – продано 77 авто.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы стали пригонять меньше евроблях для бесплатной растаможки — ажиотаж на границе уменьшился.