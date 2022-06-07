Продажи электромобилей в Украине превысили довоенный уровень: ТОП-5 популярных моделей

За май продажи электромобилей в Украине выросли на 63%. Одной из главных причин резкого скачка спроса на электрокары называется дефицит топлива.

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Авторынок Украины обвалился во время войны, однако в сегменте электромобилей наблюдается диаметрально противопложная тенденция. Их продажи очень быстро растут: по данным ассоциации "Укравтопром", в мае украинцы купили 1016 электрокаров, то есть на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Основной причиной, почему продажи электрокаров превысили довоенный уровень, называют дефицит топлива в Украине. Покупка электромобиля позволяет забыть об очередях на АЗС.

[ + – ] В пятерку лидеров попал электрокроссовер Honda M-NV Фото: autohome.com.cn

Большинство проданных в мае электрокаров – легковые (984 шт.). Также отмечается двукратное увеличение доли новых моделей – их в прошлом месяце купили 287 или 28,2% от общего количества авто (против 11% год назад).

Самый популярный электромобиль в Украине – по-прежнему Nissan Leaf, его выбрали 567 украинцев. В пятерке лидеров обращают на себя внимание новейший Volkswagen ID.4 и Honda M-NV – электрический вариант кроссовера HR-V, выпускаемый в Китае на заводе Dongfeng.

ТОП-5 популярных электрокаров в Украине за май 2022 года:

Nissan Leaf – 567 Tesla Model 3 – 263 Volkswagen e-Golf – 156 Volkswagen ID.4 – 138 Honda M-NV – 132

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Среди коммерческих электромобилейв, как и ранее, лидирует Renault Kangoo Z.E. – продано 77 авто.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы стали пригонять меньше евроблях для бесплатной растаможки — ажиотаж на границе уменьшился.