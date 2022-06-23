ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине во время войны

На украинском авторынке остается немало недорогих бюджетных моделей. За небольшие деньги можно купить и кроссоверы, и автомобили с автоматической КПП.

Война в Украине не только обвалила продажи новых авто, но и изменила саму структуру авторынка. Многие модели исчезли из продажи – особенно это касается массовых доступных автомобилей. Впрочем, в бюджетном сегменте все же есть из чего выбрать.

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До войны самыми дешевыми в Украине были модели Lada, но теперь российские авто у нас естественно не продаются. Соответственно, теперь самый дешевый автомобиль в Украине – Renault Sandero. Фокус выбрал самые доступные модели авто на данный момент.

Renault Sandero – от 371 400 гривен ($10 600 по курсу 35 гривен за доллар)

[ + – ] Renault Sandero Фото: Renault

Бюджетный хэтчбек в базовой версии оснащен 1,0-литровым 73-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической КПП. Комплектация довольно неплохая – есть ESP, кондиционер, центральный замок и аудиосистема.

Chevrolet Spark – от 377 900 гривен ($10 800)

[ + – ] Chevrolet Spark Фото: General Motors

Chevrolet Spark (ранее он продавался как Ravon R2) – самый дешевый автомобиль с автоматической КПП на украинском рынке. Компактный ситикар оснащен 1,2-литровым 85-сильным мотором, однако кондиционера у него нет.

Renault Logan – от 383 700 гривен ($10 960)

[ + – ] Renault Logan Фото: Renault

Комплектация Renault Logan такая же, как у родственного Sandero, да и двигатель тот же. Зато у седана вместительный 510-литровый багажник.

JAC JS2 – от 391 000 гривен ($11 200)

[ + – ] JAC JS2 Фото: JAC

JAC JS2 – самый доступный кроссовер в Украине. Базовая его версия оснащена 1,5-литровым 105-сильным мотором и 5-ступенчатой механикой. У JS2 есть не только кондиционер, но и датчик света, камера и круиз-контроль.

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Chevrolet Nexia – от 400 000 гривен ($11 400)

[ + – ] Chevrolet Nexia Фото: General Motors

Chevrolet Nexia – доработанная версия хорошо знакомого нам Aveo. Базовая версия получила 1,5-литровый двигатель на 106 л. с. У седана есть ESP, 2 подушки безопасности и аудиосистема, но кондиционера нет.

Chevrolet Cobalt – от 405 000 гривен ($11 600)

[ + – ] Chevrolet Cobalt Фото: General Motors

Седан Cobalt несколько крупнее Nexia и обладает огромным 563-литровым багажником. Он оснащен тем же двигателем и комплектация у него примерно такая же.

Peugeot 301 – от 449 400 гривен ($12 850)

[ + – ] Peugeot 301 Фото: Stellantis

Бюджетный седан в базовой версии получил 1,2-литровый 82-сильный бензиновый двигатель и 5-ступенчатую механическую КПП. Оснащение включает ESP, климат-контроль и электростеклоподъемники. Объем багажника составляет 506 л.

Renault Duster – от 459 300 гривен ($13 100)

[ + – ] Renault Duster Фото: Renault

Популярный кроссовер в начальном исполнении не имеет кондиционера, но зато есть центральный замок, система стабилизации и датчик света. Под капотом – 1,6-литровый бензиновый двигатель на 115 л. с.

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Skoda Fabia – от 463 830 гривен ($13 250)

[ + – ] Skoda Fabia Фото: Skoda

Новая Skoda Fabia четвертого поколения уже со старта укомплектована кондиционером, светодиодными фарами и 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем. Хэтчбек оснащен 1,0-литровым 80-сильным двигателем и 5-ступенчатой механикой.

Citroen C3 – от 479 600 гривен ($13 700)

[ + – ] Citroen C3 Фото: Stellantis

Базовый Citroen C3 очень неплохо оснащен – диодная оптика, кондиционер, подогрев сидений, магнитола. Также у авто 6 подушек безопасности, система стабилизации, технологии удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя. Хэтчбек оснащен 1,2-литровым 82-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что цены б/у авто в Украине во время войны серьезно изменились. Одни модели подешевели, другие — наоборот, прибавили в стоимости.