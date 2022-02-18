В Украине стартовали продажи новой Skoda Fabia 2022: цены и характеристики

Skoda Fabia подросла в размерах, а ее багажник – самый большой в классе. Хэтчбек расходует всего 4,5 л/100 км.

Новая Skoda Fabia 2022 уже в Украине. Хэтчбек четвертого поколения поступил в продажу по цене от 421 962 гривен. Об этом сообщает официальное представительство Skoda в Украине.

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Skoda Fabia четвертой генерации сохранила знакомый граненый дизайн и получила диодные фары уже в базовой версии. Автомобиль стал крупнее – 4108 мм в длину при колесной базе в 2564 мм. Объем багажника – 380 л, и это лучший показатель среди хэтчбеков В-класса.

[ + – ] Со старта хэтчбек предложат с 1,0-литровым двигателем Фото: Skoda

Skoda Fabia 2022 в Украине: характеристики

Со старта новая Skoda Fabia в Украине будет доступна с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем на 80 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Расход топлива – 4,5 л/100 км в смешанном цикле. Вскоре линейку расширят турбомоторы объемом 1,0 л (110 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а также предложат 7-ступенчатый робот DSG.

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Skoda Fabia 2022 в Украине: комплектации

Базовая комплектация Skoda Fabia Active включает электростеклоподъемники, ESP, фронтальные подушки безопасности, 6,5-дюймовый сенсорный дисплей, кондиционер и 4 USB-разъема.

[ + – ] За доплат доступна виртуальная панель приборов Фото: Skoda

Топовый вариант Style (от 490 100 гривен) добавляет 15-дюймовые литые диски, запуск мотора с кнопки, малый кожаный пакет, диодную подсветку салона, боковые подушки безопасности и надувные занавески. Среди опций впервые появилась виртуальная панель приборов.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda Fabia получила топовую версию Monte Carlo. Она развивает до 225 км/ч.