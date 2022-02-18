В Україні стартували продажі нової Skoda Fabia 2022: ціни і характеристики

Skoda Fabia підросла в розмірах, а її багажник найбільший у класі. Хетчбек витрачає лише 4,5 л/100 км.

Нова Skoda Fabia 2022 в Україні. Хетчбек четвертого покоління надійшов у продаж за ціною від 421 962 гривні. Про це повідомляє офіційне представництво компанії Skoda в Україні.

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Skoda Fabia четвертої генерації зберегла знайомий гранований дизайн та отримала діодні фари вже в базовій версії. Автомобіль став більшим – 4108 мм у довжину з колісною базою у 2 564 мм. Об'єм багажника – 380 л, і це найкращий показник серед хетчбеків В-класу.

[ + – ] Зі старту хетчбек запропонують з 1,0-літровим двигуном Фото: Skoda

Зі старту нова Skoda Fabia в Україні буде доступна з 1,0-літровим трициліндровим бензиновим двигуном на 80 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Витрата палива – 4,5 л/100 км у змішаному циклі. Незабаром лінійку розширять турбомотори об'ємом 1,0 л (110 к. с.) та 1,5 л (150 лк. с.), а також запропонують 7-ступінчастий робот DSG.

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Базова комплектація Skoda Fabia Active включає електросклопідіймачі, ESP, фронтальні подушки безпеки, 6,5-дюймовий сенсорний дисплей, кондиціонер та 4 USB-роз'єми.

[ + – ] За доплату доступна віртуальна панель приладів Фото: Skoda

Топовий варіант Style (від 490 100 гривень) додає 15-дюймові литі диски, запуск мотора з кнопки, малий шкіряний пакет, діодне підсвічування салону, бічні подушки безпеки та надувні фіранки. Серед опцій уперше з'явилася віртуальна панель приладів.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda Fabia отримала топову версію Monte Carlo. Вона розвиває до 225 км/год.