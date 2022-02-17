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В Україні з'явилася китайська Hummer: фото та характеристики

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Фото: Із сайту ТопЖир | BAW Warrior 2043 запропонований у дводверній і чотиридверній версіях

BAW Warrior 2043 — цивільна модифікація пікапа, що використовується у китайській армії. Автомобілі комплектують 2,0-літровим турбодизелем.

У Києві зняли новий BAW Warrior 2043. З нещодавніх пір китайська модель офіційно представлена в Україні. Фото позашляховика опублікував сайт ТопЖир.

BAW Warrior 2043 — цивільний варіант моделі, що випускається для армії КНР. Позашляховик є китайським аналогом Hummer (хоча в Піднебесній випускається і ліцензійна копія Hummer H1).

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Пікап оснащений 140-сильним турбодизелем

Китайський пікап привертає увагу завдяки незграбному дизайну. Доступні дводверна та чотиридверна версії.

Розміри BAW Warrior 2043:

  • довжина — 5 110 мм
  • ширина — 1 850 мм
  • висота — 2 025 мм
  • маса — 2 030-2 150 кг
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Характеристики BAW Warrior 2043

Вантажопідйомність дводверної версії становить 1 925 кг, а чотиридверна — 1 805 кг. Кліренс дорівнює 240 мм.

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Середня витрата палива – 10,5 л/100 км
Фото: с сайта ТопЖыр

BAW Warrior 2043 оснащений 2,0-літровим турбодизелем потужністю 140 к. с. і з крутним моментом 400 Н∙м. Пікап отримав 6-ступінчасту механічну КПП і повний привід. Середня витрата палива — 10,5 л/100 км.

Комплектація і ціна BAW Warrior 2043

Китайський Hummer в Україні коштує від 29 тис. доларів за дводверну версію і 30 тис. — за чотиридверну. Оснащення всіх BAW Warrior 2043 враховує кондиціонер, аудіосистему й ABS.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться китайський клон Ґелендваґена. Він коштуватиме від 77 тис. доларів.