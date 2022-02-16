У яких країнах найчастіше скручують пробіг авто

Україна потрапила до ТОП-10 країн, де роблять махінації з пробігом. Він виявився скрученим у 16% авто, перевірених у нашій країні.

Скручування пробігу авто – маніпуляція, поширена у всьому світі. Цей вид шахрайства поширений навіть у багатих країнах і, за даними Єврокомісії, він щороку завдає збитків на 9,6 млрд євро. Компанія carVertical провела дослідження та визначила, у яких країнах найчастіше скручують одометр.

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Експерти проаналізували 900 тис. історій авто з Європи та Америки, створених протягом 2021 року. З'ясувалося, що лідером є Латвія – 24,08% перевірених автомобілів із цієї країни мали скручений пробіг.

[ + – ] За результатами дослідження, Україна посіла шосте місце у світі

На другому місці опинилася Румунія (19,83%), а на третьому – Естонія (18,95%). Україна посіла шосту позицію – у 16,06% перевірених машин пробіг занижено. До речі, відразу за нашою країною йдуть США (14,81%).

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Зазначається, що в багатьох західноєвропейських країнах передбачено кримінальну відповідальність за скручування пробігу, тоді як у Східної Європи до цього ставляться більш поблажливо. Єдиний спосіб уберегтися від авто зі скрученим пробігом – перевірка історії з VIN-коду.

Раніше в carVertical також назвали автомобілі, у яких найчастіше скручують пробіг. Лідирують моделі BMW.

Також Фокус писав про знайдену 14-річну Honda практично без пробігу. Її продають за ціною нового Гелендвагена.