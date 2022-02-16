Капсула часу: виявили 32-річну трійку BMW з мінімальним пробігом

BMW 320i оцінили в 36 тис. євро, тобто автомобіль у 10 разів дорожчий за інші трійки BMW цих років випуску.

У Німеччині знайшли ідеальну BMW 320i 1990 року. За 32 роки купе проїхало трохи більш як 6 тис. км. Наразі автомобіль виставили на продаж – оголошення опубліковане на сайті mobile.de.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] За 32 роки автомобіль проїхав 6 тис. км. Фото: с сайта mobile.de

За трійку-купе просять цілих 36 тис. євро – практично як за новий BMW 3 Series 2022. Як правило, купити BMW 3 E30 у Німеччині можна за 3-4 тис. євро, тобто ціна раритету в 10 разів вища за середню за ринком.

Автомобіль ідеально зберігся, адже більшу частину часу він простояв у гаражі та виїжджав на дороги дуже рідко. Лакофарбове покриття та оздоблення салону у відмінному стані, та й гума рідна.

[ + – ] Салон авто у відмінному стані Фото: с сайта mobile.de

Комплектація BMW 320i включає центральний замок, люк, електросклопідіймачі, 15-дюймові диски. Також автомобіль отримав спортивну підвіску, кермо від BMW Motorsport та обважування.

Важливо

Визначено найкращі авто 2022 року для жінок

Під капотом BMW 320i E30 – 2,0-літрова рядна шістка потужністю 129 к. с., а парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП. Купе розганяється до 100 км/год за 10,2 с і здатне розвинути 197 км/год.

[ + – ] Купе оснащено 129-сильною рядною шісткою Фото: с сайта mobile.de

BMW 3 Series E30 випускали з 1982 по 1994 роки та всього зібрали 2,3 млн авто. Модель пропонували в кузовах седан, універсал, купе та кабріолет з бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 86 до 235 к. с.

Раніше Фокус розповідав про саморобного спорткара Bugatti. Його планують продати з аукціону за 1,5-3 млн євро.