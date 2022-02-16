RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Капсула часу: виявили 32-річну трійку BMW з мінімальним пробігом

2030
BMW 320i, BMW 320i E30, BMW 3 E30, BMW 3 Series E30, Купити BMW 3 E30, BMW 320i 1990, BMW 3 Series
Фото: с сайта mobile.de | Купе BMW 320i ідеально збереглося

BMW 320i оцінили в 36 тис. євро, тобто автомобіль у 10 разів дорожчий за інші трійки BMW цих років випуску.

У Німеччині знайшли ідеальну BMW 320i 1990 року. За 32 роки купе проїхало трохи більш як 6 тис. км. Наразі автомобіль виставили на продаж – оголошення опубліковане на сайті mobile.de.

BMW 320i, BMW 320i E30, BMW 3 E30, BMW 3 Series E30, Купити BMW 3 E30, BMW 320i 1990, BMW 3 Series
За 32 роки автомобіль проїхав 6 тис. км.
Фото: с сайта mobile.de

За трійку-купе просять цілих 36 тис. євро – практично як за новий BMW 3 Series 2022. Як правило, купити BMW 3 E30 у Німеччині можна за 3-4 тис. євро, тобто ціна раритету в 10 разів вища за середню за ринком.

Автомобіль ідеально зберігся, адже більшу частину часу він простояв у гаражі та виїжджав на дороги дуже рідко. Лакофарбове покриття та оздоблення салону у відмінному стані, та й гума рідна.

BMW 320i, BMW 320i E30, BMW 3 E30, BMW 3 Series E30, Купити BMW 3 E30, BMW 320i 1990, BMW 3 Series
Салон авто у відмінному стані
Фото: с сайта mobile.de

Комплектація BMW 320i включає центральний замок, люк, електросклопідіймачі, 15-дюймові диски. Також автомобіль отримав спортивну підвіску, кермо від BMW Motorsport та обважування.

Важливо
Визначено найкращі авто 2022 року для жінок
Визначено найкращі авто 2022 року для жінок

Під капотом BMW 320i E30 – 2,0-літрова рядна шістка потужністю 129 к. с., а парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП. Купе розганяється до 100 км/год за 10,2 с і здатне розвинути 197 км/год.

BMW 320i, BMW 320i E30, BMW 3 E30, BMW 3 Series E30, Купити BMW 3 E30, BMW 320i 1990, BMW 3 Series
Купе оснащено 129-сильною рядною шісткою
Фото: с сайта mobile.de

BMW 3 Series E30 випускали з 1982 по 1994 роки та всього зібрали 2,3 млн авто. Модель пропонували в кузовах седан, універсал, купе та кабріолет з бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 86 до 235 к. с.

Раніше Фокус розповідав про саморобного спорткара Bugatti. Його планують продати з аукціону за 1,5-3 млн євро.