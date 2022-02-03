Саморобний Bugatti піде з молотка за ціною нового гіперкара (фото)

Bugatti Type 57 Aerolithe – один із найяскравіших автомобілів 30-х. До наших днів він не зберігся, тому створили його точну копію.

У березні з аукціону Paris Retromobile продадуть унікальне купе Bugatti Type 57 Aerolithe 1935 року. За нього планують отримати від 1,5 до 3 млн євро — як за новий Bugatti Chiron. Таку суму називає вебсайт аукціону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ціна Bugatti Type 57 Aerolithe вражає, якщо врахувати, що це не оригінальна модель, а копія. Справа в тому, що оригінальний Aerolithe ретельно відтворив на фото голова канадської гільдії реставраторів авто Девід Грейнджер.

[ + – ] Bugatti Type 57 Atlantic Фото: autoevolution.com

Репліка Aerolithe створена на шасі справжнього Bugatti Type 57, який мав інший кузов. Під капотом – оригінальна рядна вісімка об'ємом 3,2 л та потужністю 175 к. с. Як і в Aerolithe, кузов повністю виконаний із магнію.

Важливо

Легендарний кіногерой: Pontiac із культового фільму продали за пів мільйона доларів (відео)

Оригінальний Bugatti Type 57 Aerolithe коштував би в рази більше, проте він загублений. Спочатку автомобіль був прототипом легендарного Bugatti Type 57S Atlantic, який кілька років тому продали за 30 млн доларів. Родзинка авто – його авангардний дизайн у стилі арт-деко.

[ + – ] Bugatti Type 57 Aerolithe – прототип моделі Atlantic [ + – ] Автомобіль вражає дизайном у стилі арт-деко [ + – ] Оригінальний Bugatti Type 57 Aerolithe відтворено до найменших деталей [ + – ] Під капотом – справжній 175-сильний двигун Bugatti

Концепт-кар Bugatti Type 57 Aerolithe демонстрували на автошоу в Парижі та Лондоні, але потім він зник. Швидше за все, його відправили назад на підприємство Bugatti і розібрали на запчастини – тоді це було повсякденною справою.

Раніше Фокус повідомляв, що з аукціону продали перший Chevrolet Corvette Z06 2022 року. У ході торгів він подорожчав у 40 разів.