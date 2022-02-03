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Саморобний Bugatti піде з молотка за ціною нового гіперкара (фото)

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Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe відтворили за фото

Bugatti Type 57 Aerolithe – один із найяскравіших автомобілів 30-х. До наших днів він не зберігся, тому створили його точну копію.

У березні з аукціону Paris Retromobile продадуть унікальне купе Bugatti Type 57 Aerolithe 1935 року. За нього планують отримати від 1,5 до 3 млн євро — як за новий Bugatti Chiron. Таку суму називає вебсайт аукціону.

Ціна Bugatti Type 57 Aerolithe вражає, якщо врахувати, що це не оригінальна модель, а копія. Справа в тому, що оригінальний Aerolithe ретельно відтворив на фото голова канадської гільдії реставраторів авто Девід Грейнджер.

Bugatti Type 57 Aerolithe, Bugatti Type 57, Bugatti Aerolithe, Bugatti Atlantic, Bugatti Type 57 Atlantic
Bugatti Type 57 Atlantic
Фото: autoevolution.com

Репліка Aerolithe створена на шасі справжнього Bugatti Type 57, який мав інший кузов. Під капотом – оригінальна рядна вісімка об'ємом 3,2 л та потужністю 175 к. с. Як і в Aerolithe, кузов повністю виконаний із магнію.

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Оригінальний Bugatti Type 57 Aerolithe коштував би в рази більше, проте він загублений. Спочатку автомобіль був прототипом легендарного Bugatti Type 57S Atlantic, який кілька років тому продали за 30 млн доларів. Родзинка авто – його авангардний дизайн у стилі арт-деко.

Bugatti Type 57 Aerolithe – прототип моделі Atlantic
Bugatti Type 57 Aerolithe – прототип моделі Atlantic
Автомобіль вражає дизайном у стилі арт-деко
Автомобіль вражає дизайном у стилі арт-деко
Оригінальний Bugatti Type 57 Aerolithe відтворено до найменших деталей
Оригінальний Bugatti Type 57 Aerolithe відтворено до найменших деталей
Під капотом – справжній 175-сильний двигун Bugatti
Під капотом – справжній 175-сильний двигун Bugatti
Bugatti Type 57 Aerolithe – прототип моделі Atlantic
Автомобіль вражає дизайном у стилі арт-деко
Оригінальний Bugatti Type 57 Aerolithe відтворено до найменших деталей
Під капотом – справжній 175-сильний двигун Bugatti

Концепт-кар Bugatti Type 57 Aerolithe демонстрували на автошоу в Парижі та Лондоні, але потім він зник. Швидше за все, його відправили назад на підприємство Bugatti і розібрали на запчастини – тоді це було повсякденною справою.

Раніше Фокус повідомляв, що з аукціону продали перший Chevrolet Corvette Z06 2022 року. У ході торгів він подорожчав у 40 разів.