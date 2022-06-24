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Відвалюються колеса: нові електромобілі Toyota й Subaru відкликають через небезпечний дефект

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Фото: Toyota | У моделей-близнюків Toyota bZ4X і Subaru Solterra виявлено дефектні ступичні болти

Під відкликання потрапили 2700 електрокарів Toyota bZ4X і 2600 Subaru Solterra. Їхнім власникам рекомендують поки що не сідати за кермо цих авто.

Електричні кросовери Toyota bZ4X і Subaru Solterra у терміновому порядку відкликають для ремонту. В них можуть прямо на ходу відвалитися колеса. Про це повідомляє агентство Reuters.

Toyota bZ4X, Subaru Solterra, відкликання авто, електромобіль Toyota, електромобіль Subaru, кросовер Toyota, кросовер Subaru
Під відкликання потрапили 2700 Toyota bZ4X
Фото: Toyota

Причина відкликання — дефект ступичних болтів. Вони погано затягнуті, тому кріплення коліс можуть ослабнути при різких гальмуваннях або маневруванні на звивистих дорогах. Унаслідок цього може бути чути шум, а в гіршому випадку болти просто відкрутяться, і колеса відпадуть.

Загалом відкликають 2700 електрокарів Toyota — 2200 у Європі, 260 у США, 20 у Канаді й 110 у Японії. Дефектних Subaru нарахували 2600, проте не уточнили, до яких країн їх постачали.

Toyota bZ4X, Subaru Solterra, відкликання авто, електромобіль Toyota, електромобіль Subaru, кросовер Toyota, кросовер Subaru
Subaru відкликає 2600 Solterra
Фото: Subaru

Електромобілі Subaru Solterra й Toyota bZ4X тільки недавно надійшли в продаж, а тому на дорогах їх ще трохи, і більшість авто з несправностями поки не потрапили до власників. У будь-якому випадку автовиробники рекомендують не їздити на цих кросоверах.

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Нагадаємо, що Toyota bZ4X і Subaru Solterra — моделі-близнюки, створені спільно двома японськими автовиробниками, і випускають їх на одному заводі. Кросовери відрізняються один від одного лише незначними деталями й декором.

Японські електромобілі пропонують у 204-сильній передньопривідній і 218-сильній повнопривідній версіях. Їхній запас ходу становить 450 км.

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