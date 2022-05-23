У новому Range Rover 2022 виявили небезпечний дефект: що відомо

Через дефектне кріплення датчиків удару на Range Rover 2022 існує ризик спрацювання подушок безпеки від ями на дорозі. Позашляховики терміново відкликають на ремонт.

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Новий Range Rover п'ятого покоління дебютував лише кілька місяців тому, а позашляховик уже відкликають для виправлення дефекту. Причому дуже небезпечного — передні подушки безпеки Range Rover можуть мимоволі розкритися буквально на рівному місці. Про це пише сайт Carscoops.

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У квітні з'ясувалося, що на партію Range Rover 2022 встановлено дефектне кріплення датчиків удару передньої частини автомобіля. Саме вони фіксують зіткнення та дають сигнал розкрити фронтальні подушки безпеки.

[ + – ] Фронтальні подушки безпеки можуть спонтанно спрацювати Фото: Land Rover

Через дефект датчики удару в Range Rover недостатньо міцно зафіксовані та з часом можуть розхитатися. А це означає, що поштовх від ями на дорозі або різке гальмування можуть сприйняти як зіткнення й активувати подушки безпеки.

Раптове спрацювання надувних подушок може травмувати водія або пасажирів або призвести до серйозного ДТП. На щастя, поки що таких інцидентів не відзначено, але концерн Jaguar Land Rover оперативно ініціював відкликання автомобілів для виправлення небезпечного дефекту.

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Власникам Range Rover 2022 надішлють запрошення відвідати фірмову СТО, де закріплять датчики удару. Звичайно, всі роботи будуть виконані безплатно.

Раніше Фокус розповідав про новий Range Rover Sport. Позашляховик запропонують у бензинових, дизельних, гібридних і електричних версіях.