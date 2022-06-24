Отваливаются колеса: новые электромобили Toyota и Subaru отзывают из-за опасного дефекта

Под отзыв попали 2700 электрокаров Toyota bZ4X и 2600 Subaru Solterra. Их владельцам рекомендуют пока не садиться за руль этих авто.

Электрические кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra в срочном порядке отзывают для ремонта. У них могут прямо на ходу отвалиться колеса. Об этом сообщает агентство Reuters.

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[ + – ] Под отзыв попали 2700 Toyota bZ4X Фото: Toyota

Причина отзыва – дефект ступичных болтов. Они плохо затянуты, а потому крепления колес могут ослабнуть при резких торможениях или маневрировании на извилистых дорогах. Вследствие этого может быть слышен шум, а в худшем случае болты попросту открутятся и колеса отпадут.

В общей сложности отзывают 2700 электрокаров Toyota – 2200 в Европе, 260 в США, 20 в Канаде и 110 в Японии. Дефектных Subaru насчитали 2600, однако не уточнили, в какие страны их поставляли.

[ + – ] Subaru отзывает 2600 Solterra Фото: Subaru

Электромобили Subaru Solterra и Toyota bZ4X только недавно поступили в продажу, а потому на дорогах их еще немного и большинство авто с неисправностями пока не попали к владельцам. В любом случае, автопроизводители настоятельно рекомендуют не ездить на этих кроссоверах.

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Напомним, что Toyota bZ4X и Subaru Solterra – модели-близнецы, созданные совместно двумя японскими автопроизводителями и выпускающиеся на одном заводе. Кроссоверы отличаются друг от друга лишь незначительными деталями и декором.

Японские электромобили предлагают в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной версиях. Их запас хода составляет 450 км.

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