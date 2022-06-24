UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Отваливаются колеса: новые электромобили Toyota и Subaru отзывают из-за опасного дефекта

349
Toyota bZ4X, Subaru Solterra, отзыв авто, электромобиль Toyota, электромобиль Subaru, кроссовер Toyota, кроссовер Subaru
Фото: Toyota | У моделей-близнецов Toyota bZ4X и Subaru Solterra обнаружены дефектные ступичные болты

Под отзыв попали 2700 электрокаров Toyota bZ4X и 2600 Subaru Solterra. Их владельцам рекомендуют пока не садиться за руль этих авто.

Электрические кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra в срочном порядке отзывают для ремонта. У них могут прямо на ходу отвалиться колеса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Toyota bZ4X, Subaru Solterra, отзыв авто, электромобиль Toyota, электромобиль Subaru, кроссовер Toyota, кроссовер Subaru
Под отзыв попали 2700 Toyota bZ4X
Фото: Toyota

Причина отзыва – дефект ступичных болтов. Они плохо затянуты, а потому крепления колес могут ослабнуть при резких торможениях или маневрировании на извилистых дорогах. Вследствие этого может быть слышен шум, а в худшем случае болты попросту открутятся и колеса отпадут.

В общей сложности отзывают 2700 электрокаров Toyota – 2200 в Европе, 260 в США, 20 в Канаде и 110 в Японии. Дефектных Subaru насчитали 2600, однако не уточнили, в какие страны их поставляли.

Toyota bZ4X, Subaru Solterra, отзыв авто, электромобиль Toyota, электромобиль Subaru, кроссовер Toyota, кроссовер Subaru
Subaru отзывает 2600 Solterra
Фото: Subaru

Электромобили Subaru Solterra и Toyota bZ4X только недавно поступили в продажу, а потому на дорогах их еще немного и большинство авто с неисправностями пока не попали к владельцам. В любом случае, автопроизводители настоятельно рекомендуют не ездить на этих кроссоверах.

Важно
Японская надежность: Toyota Corolla проехала 2 млн км без замены двигателя и КПП (фото)
Японская надежность: Toyota Corolla проехала 2 млн км без замены двигателя и КПП (фото)

Напомним, что Toyota bZ4X и Subaru Solterra – модели-близнецы, созданные совместно двумя японскими автопроизводителями и выпускающиеся на одном заводе. Кроссоверы отличаются друг от друга лишь незначительными деталями и декором.

Японские электромобили предлагают в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной версиях. Их запас хода составляет 450 км.

Ранее Фокус сообщал, что у нового Range Rover 2022 также нашли опасный дефект — у него самопроизвольно срабатывают подушки безопасности.