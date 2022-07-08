Мільйон кілометрів — не межа: названі найнадійніші авто всіх часів та народів

Для деяких моделей авто великі пробіги без несправностей — правило, а не виняток. Серед них є преміальні автомобілі, і недорогі бюджетні машини.

Хоча в багатьох сучасних автомобілів після 200 тис. км пробігу можуть початися проблеми, деякі моделі легко долають і 500 тисяч, і навіть мільйон кілометрів без серйозних несправностей. Американський сайт CarBuzz склав рейтинг найнадійніших автомобілів в історії.

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Toyota Camry XV10 (1991-1996 роки)

[ + – ] Toyota Camry XV10 Фото: Toyota

Всі Toyota Camry — дуже надійні автомобілі, але особливо виділяється модель у кузові XV10. Якщо своєчасно замінити олію, седан легко долає 500 тис. км без будь-яких серйозних несправностей.

Honda Accord CB (1989-1993 роки)

[ + – ] Honda Accord CB Фото: Honda

Четверте покоління Honda Accord — дуже невибагливе авто. Деякі екземпляри седана проїжджають 1,5-1,6 млн км без серйозного ремонту. Головне — уникати моделей із керованими задніми колесами, адже ця технологія виявилася не дуже вдалою.

Старі задньопривідні Volvo (1966-1993 роки)

[ + – ] Volvo 240 Фото: Volvo

Седани та універсали Volvo 140 та 240 — приклад скандинавської якості. Відмічено чимало випадків пробігу 1 млн км і більше, а один з автомобілів подолав навіть 2,6 млн км. Крім того, живучістю, які можна позаздрити, відрізняється спорткар Volvo P1800, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса з рекордним пробігом — з 1966 він проїхав 5,15 млн км без заміни основних агрегатів.

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Volkswagen Beetle (1950-1979 роки)

[ + – ] Volkswagen Beetle Фото: Volkswagen

Легендарний Volkswagen Жук відрізнявся дуже простою конструкцією з повітряним охолодженням мотора і торсійною підвіскою. До того ж німецька якість збірки завжди була високою, а тому ці авто довговічні та в принципі безпроблемні. А в разі несправності ремонт VW Beetle недорогий.

Mercedes-Benz W123 (1976-1986 роки)

[ + – ] Mercedes-Benz W123 Фото: Mercedes-Benz

Довговічність Mercedes-Benz W123 стала воістину легендарною, його вважають найнадійнішою моделлю марки. Для авто (причому як бензинових, так і дизельних версій) пробіг у 700-800 тис. км — звичне явище. Ну а один таксист із Греції наїздив на Mercedes 240D W123 4,5 млн км.

Ford Crown Victoria (1992-2011 роки)

[ + – ] Ford Crown Victoria Фото: hollywoodreporter.com

Рамне шасі, великі низькооборотні двигуни V8 та проста автоматична трансмісія — конструкція Ford Crown Victoria створена для довговічності. Недаремно у США седан активно використовували поліція та служби таксі. Письменник Джон Хайнер проїхав на Crown Victoria 750 тис. км і навіть присвятив моделі книгу "Автомобіль, який я не зміг зносити".

Jeep Cherokee XJ (1987-2001 роки)

[ + – ] Jeep Cherokee XJ Фото: jeep.co.uk

Як не дивно, Jeep Cherokee XJ — єдиний позашляховик у рейтингу. Він з'явився у 1984 році, проте через три роки він отримав дуже надійну бензинову шістку об'ємом 4 літри з довговічною системою впорскування палива. У Cherokee можливі дрібні проблеми електроніки (магнітоли, електросклопідйомників), але він їхатиме і це — найголовніше.

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Toyota Sprinter/Geo Prizm (1989-1997 роки)

[ + – ] Toyota Sprinter Фото: Toyota

Toyota Sprinter — дорожча версія масової Corolla, а на американському ринку її випускали разом із General Motors під назвою Geo Prizm. На підприємствах запровадили посилений контроль якості, а тому ці бюджетні автомобілі дуже добре зібрані та, як правило, безпроблемні. До речі, тепер американський завод Toyota викупив Ілон Маск і саме там збирають електромобілі Tesla.

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