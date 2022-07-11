Найнезвичайніший кросовер Toyota розсекретили перед прем'єрою (відео)

Нова Toyota Crown зміниться до невпізнання — тепер це не седан, а кросовер. Модель збудують на платформі Toyota Camry та RAV4, а в її лінійці з'являться гібридні версії.

Опубліковано офіційні тизери Toyota Crown нового покоління. Нестандартну модель презентують 15 липня, а її продажі стартують наприкінці цього або на початку наступного року. Відео з новинкою з'явилося на офіційному Youtube-каналі Toyota.

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Нова Toyota Crown шістнадцятої генерації радикально зміниться. Якщо раніше це був великий седан, то тепер модель перетворили на оригінальний кросовер і не заперечують, що вона називатиметься Crown Cross.

[ + – ] Toyota Crown перетворили на кросовер Фото: скриншот/youtube

На фото та відео можна розглянути окремі риси Toyota Crown 2023 — похилий дах, розкосі фари з матричною оптикою, тоненькі ліхтарі. В авто збільшено кліренс і з'явилися пластикові накладки на порогах і колісних арках. Утім, дизайн Toyota Crown уже не є секретом, адже раніше в інтернет просочилися зображення авто з усіх основних ракурсів.

Відомо, що кросовер Toyota Crown порідниться з моделями Camry та RAV4, адже побудований на тій же платформі TNGA-K. Авто залишиться досить великим.

[ + – ] Toyota Crown отримає матричну оптику Фото: скриншот/youtube

Габарити Toyota Crown 2023:

довжина — 4 930 мм;

ширина — 1 840 мм;

висота — 1 540 мм;

колісна база — 2 850 мм.

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Очікується, що нова Toyota Crown отримає 2,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 275 к. с., а також кілька різних гібридних модифікацій. Заплановані версії з переднім і повним приводом.

[ + – ] Кросовер запропонують у бензинових і гібридних версіях

Якщо нинішнє покоління Toyota Crown продається переважно в Японії, то нова модель стане глобальною — її планують продавати по всьому світу.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota представила недорогий гібридний кросовер із витратою палива лише 4 л/100 км.