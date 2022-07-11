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Самый необычный кроссовер Toyota рассекретили перед премьерой (видео)

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Фото: Toyota | Новое поколение Toyota Crown станет уже шестнадцатым по счету

Новая Toyota Crown изменится до неузнаваемости — теперь это не седан, а кроссовер. Модель построят на платформе Toyota Camry и RAV4, а в ее линейке появятся гибридные версии.

Опубликованы официальные тизеры Toyota Crown нового поколения. Нестандартную модель презентуют 15 июля, а ее продажи стартуют в конце нынешнего либо начале следующего года. Видео с новинкой появилось на официальном Youtube-канале Toyota.

Новая Toyota Crown шестнадцатой генерации радикально изменится. Если ранее это был большой седан, то теперь модель превратили в оригинальный кроссовер и не исключено, что она будет называться Crown Cross.

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Toyota Crown превратили в кроссовер
Фото: скриншот/youtube

На фото и видео можно разглядеть отдельные черты Toyota Crown 2023 – покатую крышу, раскосые фары с матричной оптикой, тоненькие фонари. У авто увеличен клиренс и появились пластиковые накладки на порогах и колесных арках. Впрочем, дизайн Toyota Crown уже не является секретом, ведь ранее в интернет просочились изображения авто со всех основных ракурсов.

Известно, что кроссовер Toyota Crown породнится с моделями Camry и RAV4, ведь построен на той же платформе TNGA-K. Авто останется довольно крупным.

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Toyota Crown получит матричную оптику
Фото: скриншот/youtube

Габариты Toyota Crown 2023:

  • Длина – 4930 мм
  • Ширина – 1840 мм
  • Высота – 1540 мм
  • Колесная база – 2850 мм
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Ожидается, что новая Toyota Crown получит 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 275 л. с., а также несколько разных гибридных модификаций. Запланированы версии с передним и полным приводом.

Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных версиях

Если нынешнее поколение Toyota Crown продается в основном в Японии, то новая модель станет глобальной – ее планируют продавать по всему миру.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила недорогой гибридный кроссовер с расходом топлива всего 4 л/100 км.