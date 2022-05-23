Яскравий дизайн та двигун Volvo: китайці показали спортивний седан за $14 000 (фото)

Geely Binrui Cool — молодіжна спортивна модифікація недорогого седана. Автомобіль отримав обвіс та задній спойлер, а в салоні з'явилися спортивні сидіння.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Представлений новий Geely Binrui Cool. Сімейний седан отримав спортивну версію і вона вже надійшла у продаж за ціною від 95 800 до 110 800 юанів ($14 000 — 16 000). Запланований й експорт моделі. Про це пише сайт Autohome.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] На кришці багажника з'явився спойлер Фото: autohome.com.cn

Geely Binrui — седан D-класу з похилим купеподібним силуетом даху та рельєфними боковинами. Версія Cool відрізняється величезним переднім повітрозабірником та обвісом з яскраво-жовтогарячими вставками. На кришці багажника з'явився спойлер, а із заднього бампера виглядають дві вихлопні труби. Стандартні 17-дюймові диски.

Розміри Geely Binrui 2022:

Довжина — 4710 мм

Ширина — 1795 мм

Висота — 1455 мм

Колісна база — 2670 мм

[ + – ] Седан отримав цифрову панель приладів та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

Салон Geely Binrui Cool оброблений штучною шкірою та алькантарою, а колір підсвічування можна змінювати (доступні 72 кольори). Седан отримав цифрову панель приладів та збільшений 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Також з'явилися спортивні передні сидіння з покращеною бічною підтримкою.

Важливо

Розкіш за $28 млн: Rolls-Royce показав найдорожче авто сучасності (фото)

Комплектація недорогої моделі досить багата — без ключовий доступ, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки.

[ + – ] Спортивні сидіння обшиті алькантарою Фото: autohome.com.cn

Geely Binrui Cool оснащений найновішим 1,5-літровим бензиновим турбомотором Volvo потужністю 180 к. с. та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 7,1 сек і витрачає 5,9 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус повідомляв, що Great Wall показали нестандартний електромобіль у ретро-стилі.