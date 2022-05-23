Яркий дизайн и двигатель Volvo: китайцы показали спортивный седан за $14 000 (фото)

Geely Binrui Cool — молодежная спортивная модификация недорогого седана. Автомобиль получил обвес и задний спойлер, а в салоне появились спортивные сиденья.

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Представлен новый Geely Binrui Cool. Семейный седан получил спортивную версию и она уже поступила в продажу по цене от 95 800 до 110 800 юаней ($14 000 – 16 000). Планируется и экспорт модели. Об этом пишет сайт Autohome.

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[ + – ] На крышке багажника появился спойлер Фото: autohome.com.cn

Geely Binrui – седан D-класса с покатым купеобразным силуэтом крыши и рельефными боковинами. Версия Cool отличается огромным передним воздухозаборником и обвесом с ярко-оранжевыми вставками. На крышке багажника появился спойлер, а из заднего бампера выглядывают две выхлопных трубы. Стандартными являются 17-дюймовые диски.

Размеры Geely Binrui 2022:

Длина – 4710 мм

Ширина – 1795 мм

Высота – 1455 мм

Колесная база – 2670 мм

[ + – ] Седан получил цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей Фото: autohome.com.cn

Салон Geely Binrui Cool отделан искусственной кожей и алькантарой, а цвет подсветки можно изменять (доступны 72 цвета). Седан получил цифровую панель приборов и увеличенный 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Также появились спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

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Комплектация недорогой модели довольно богатая – бесключевой доступ, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и контроля разметки.

[ + – ] Спортивные сиденья обшиты алькантарой Фото: autohome.com.cn

Geely Binrui Cool оснащен новейшим 1,5-литровым бензиновым турбомотором Volvo мощностью 180 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,1 с и расходует 5,9 л/100 км в смешанном цикле.

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