Рассекречен интерьер пикапа Tesla Cybertruck: без сюрпризов не обошлось (фото)

Салон серийного Tesla Cybertruck впервые показали публике и он удивил компоновкой. Илон Маск решил изменить своим принципам и вернул в авто щиток приборов.

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Опубликованы первые живые фотографии салона Tesla Cybertruck. Интерьер авто удалось заснять во время презентации системы хранения энергии Elkhorn Battery в Калифорнии. Фото пикапа опубликовали на странице канала KSBW 8 в Twitter .

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[ + – ] Пикап получил цифровую панель приборов и руль-штурвал

На презентацию привезли финальный прототип электромобиля, который ранее уже демонстрировал Илон Маск. Однако теперь всем желающим разрешили заглянуть внутрь авто и многих удивило увиденное.

Дело в том, что в салоне Tesla Cybertruck появился щиток приборов. Как известно, в прототипе она отсутствовала, да и на серийных Tesla Model 3 и Model Y ее нет. Илон Маск не раз заявлял, что не любит панели приборов, однако по-видимому решил все же пойти навстречу покупателям, неоднократно просившим вернуть приборы в Tesla.

[ + – ] Центральное переднее сиденье складывается и превращается в столик

Кроме того, в интерьере Tesla Cybertruck обращают на себя внимание руль-штурвал и большой сенсорный дисплей. На переднем ряду установлено три сиденья, причем центральное кресло складывается и превращается в столик.

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Напомним, что новый Tesla Cybertruck должен поступить в производство с 2023 года. Пикап стоит от 39 990 до 69 990 долларов и уже доступен для заказа. Топовая версия получит четыре мотора и сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и проезжать 800 км без подзарядки. Среди особенностей электрокара – бронированный кузов, пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус рассказывал, что для Tesla Cybertruck создали оригинальный аксессуар — жилой блок в кузов, превращающий пикап в дом на колесах.